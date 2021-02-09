В ст. 13 Конституции РФ, принятой в 1993 г., признается идеологическое многообразие, а также устанавливается, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Достаточно часто эти нормы толкуются как полное исключение всякой идеологической составляющей современного государственно-политического развития России. Подобное трактование приводит к тому, что государство и общество погружаются в идеологический вакуум.Возможно ли эффективное государственное управление без идеологии и образа будущего? Существует ли сейчас образ будущего для страны в целом и для региона в частности? Эти и другие вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» обсудят лидер регионального отделения партии «Родина» Валерий Шинкаренко и известный экономист Михаил Хазин.Трансляция эфира состоится на сайте и в социальных сетях «КП в Санкт -Петербурге» 9 февраля 2021 года с 18:00 до 19:00 по мск. Вопросы спикерам можно задавать в комментариях к анонсу и в чате трансляции. Присоединяйтесь!