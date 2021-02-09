Как известно, у природы нет плохой погоды. И даже сильные морозы по своему прекрасны. В ночь на вторник, 9 февраля 2021 года, температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась ниже минус 17 градусов, по Ленинградской области и вовсе до минус 29 градусов. Поэтому, с наступлением рассвета горожане стали свидетелями настоящей зимней сказки - все деревья, кусты, скамейки, дома покрылись серебристым снегом и инеем, словно волшебник нарядил все в это убранство.Любуясь красотой, многие горожане поспешили запечатлеть всю красоту зимы на свои фотоаппараты и поделились снимками в социальных сетях.- На улице сказочная красота, - поделилась снимками петербурженка.- Еле до дома дошла, пока все не нафоткала, - поделилась наш корреспондент.- На улице сказочный дубак, - пожаловались некоторые горожане.Добавим, что наслаждаться зимней красотой можно будет весь день. Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Петербурге безветренно и солнечно, а гребень антициклона спасет город от снега. Но, выходя из дома, следует помнить, что на улице мороз до минус 12 градусов. А ведь гулять приятно, когда тепло одет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГребень антициклона спасет Петербург от снегаНо будет морозно (подробности)