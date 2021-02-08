Пришло «Время свиданий»! Совсем скоро День Святого Валентина. Cамое время подумать о романтике. Вместе с нашим партнером мы готовы сделать этот праздник уютнее и теплее.Во-первых, приглашаем вас на ценные встречи с новой ŠKODA OCTAVIA в официальный дилерский центр Сигма Сервис на проспекте Маршала Блюхера 69А с 13 февраля по 14 марта. Каждого гостя ждут подарки и особенный тест-драйв! Подробнее на сайте.А во-вторых, готовы в прямом эфире подарить яркий, мягкий плед. Что нужно сделать, чтобы его получить?Нужно согреть нас вашей историей. Для этого позвоните по телефону 655-50-05 и расскажите о лучшем свидании, которое было в жизни. Самые интересные рассказчики получат приз.Подарки разыгрываем каждый день с 8 по 11 февраля в программе «Темы дня», которая идет с 17.00 до 18.00 в эфире радио «Комсомольская правда» на 92, 0 FM. Ждем ваших звонков!Сигма СервисЦенные встречи с абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA в Группе компаний Сигма с 13 февраляДни абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA в Санкт-Петербурге от группы компаний Сигма