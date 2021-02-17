Чтобы обратить внимание на проблему ответственного потребления алкоголя, пивоваренная компания «Балтика» посчитала, что и сколько пили в России в Новый год. Результаты подсчетов свидетельствуют, что потребление становится более «легким», но до культуры умеренности нам еще далеко: большинство превышает рискованные нормы. О том, соответствуют ли полученные социологические наблюдения общим тенденциям, мы спросили доктора медицинских наук Александра Немцова.В декабре был запущен проект «калькулятор алкоголя», чтобы предоставить взрослым потребителям инструмент для подсчета объема выпитого спиртного в пересчете на чистый алкоголь и сравнить его с рискованными дозами потребления по данным ВОЗ. Хотя по результатам опросов произошло заметное смещение в пользу более легких алкогольных напитков (пива и вина), все равно на новогодние праздники приходится наибольший объем злоупотреблений алкоголем. Мы посчитали важным подержать разговор об умеренном его потреблении.- Александр Викентьевич, действительно ли меняется модель потребления алкоголя в стране?- За последние десять лет очень сильно поменялся в потреблении состав видов алкогольных напитков. Молодые люди (а это возрастная категория до 40 лет) предпочитают пиво крепкому алкоголю. В то время, как люди старше 40 лет продолжают употреблять крепкий алкоголь. Это общемировая тенденция – чем человек моложе, тем меньше крепких напитков. И связана она с изменением условий жизни, представлениями о работе, карьерными амбициями молодых. Чтобы чего-то достичь, нужно быть в форме. Происходит возвращение к консервативным ценностям – ценен сам труд и то, что он может дать. Активно меняется стиль жизни. Много людей перебрались в город. Трансформируется промышленность, которая требует квалифицированных специалистов – не пьяниц и не алкоголиков. Это заставляет людей держать себя в руках и достойно отвечать на все эти вызовы.- Тем не менее в праздники мы продолжаем гулять на широкую ногу…- Что касается праздников, особенно новогодних, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, то у меня есть очень печальный индикатор –как высокая общая дополнительная смертность, так и от отравления алкоголем в частности. Эти даты и ближайшие к ним дни – пики сверхсмертности, и алкоголь тут главный действующий фактор. А новогодние гуляния – это в России ни с чем не сравнимая пагуба, когда от чрезмерных возлияний у нас дополнительно погибает большое количество людей. Конечно, в последние пятнадцать лет вместе со снижением употребления крепкого алкоголя эти пики тоже снижаются. Но все равно цифры неожиданной летальности запредельные. С 2000 по 2017 год от выпитого только 1 января дополнительно по стране погибало в среднем 2000 человек! А в интервале до 14 января – умирает по 6500 человек! По этим показателям мы впереди планеты всей, хотя это тоже общее явление в христианском мире. Так народ откликается на новогодние пиршества. Сравните: в США в Рождество и в Новый год дополнительно умирает от злоупотребления алкоголем 1600 человек, притом, что численность их населения превосходит наше в два раза.Пили и пьем много. В 2001-2002 году в России на одного человека приходилось 18 литров в год чистого алкоголя. Сейчас, по разным оценкам, 10-13 литров. Меньше, но все равно запредельно много. Во время пандемии зафиксирован новый всплеск. И учтите – средняя продолжительность жизни алкоголиков – 49 лет. Я отвечаю за свои слова. Причем как среди мужчин, так и среди женщин – знаменитый гендерный разрыв в этом случае исчезает, «стирается» алкоголем.- Что можно изменить?- У нас очень сильные традиции, а это всегда консервативное начало. Противостоять этой культуре достаточно сложно. И усилий приложить потребуется очень много. Во-первых, надо информировать население о тяжелых последствиях отравления алкоголем, как это было когда-то в начале антиалкогольной кампании в 1985 году. Но сейчас эффективнее бы сработала не единичная, пусть и широкомасштабная кампания, а постоянная работа по информированию населения об очень серьезных рисках для здоровья и жизни в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Все знают, что пить вредно. Но ответственного отношения у населения не сформировано. Наши люди недостаточно ценят свою жизнь. Это во-вторых. Стоит бутылке появиться на столе, и люди забывают обо всех угрозах. Значит, надо часто и постоянно напоминать. Кроме прочего, у нас в стране нет продуманной алкогольной политики. Сейчас регулированием потребления алкоголя занимаются структуры Министерства финансов, а вопросами тяжких последствий этого, находятся в ведении здравоохранения. Очевидно, работа должна вестись совместно, а возможно специальным органом с широкими полномочиями на основе мониторирования алкогольной ситуации не только в стране в целом, но и в регионах, что особенно важно.