Из коляски - на телеэкран: младенец из Петербурга стал самым молодым актером страны

Одна из самых необычных ролей в карьере Арсения - роль новорожденный императрицы Екатерины II. Фото: кадр из сериала

В мир большого кино каждый приходит по-своему: кто-то специально учится актерскому ремеслу в институте, кого-то уже в зрелом возрасте приводит случай. А вот маленький Арсений Яровой выбился в звезды киноэкрана, буквально не покидая коляски: в своем первом проекте он снялся уже на шестой день после рождения.

Вилен Яровой - моряк. Но в сериалах и кино снимается вот уже без малого 17 лет. На съемочной площадке он даже познакомился со своей женой Наталией. Фото: из личного архива Вилена Ярового.

За ранний «взлет карьеры» Арсению надо сказать спасибо его папе, Вилену Яровому. Личность у папы, прямо сказать, незаурядная: профессиональный моряк, он в свое время обошел все океаны Земного шара, а потом решил заняться актерством. Вышло это, вспоминает Яровой-старший, случайно: в 2004 году он ехал в метро и услышал по громкой связи объявление о том, что на «Ленфильме» набирают актеров массовки. Пришел, попробовался — и получил место в актерской базе. Сейчас на счету Вилена уже больше двадцати работ. Роли в основном небольшие, эпизодические, зато проекты громкие: «Морские дьяволы», «Шаман», «Слово женщины» и так далее. На съемочной площадке Вилен познакомился и с будущей женой - Наталией Барсуковой-Яровой. Правда, потом, после рождения сына в 2014 году, о работе в кино и сериалах пришлось ненадолго забыть, но наш герой нашел выход из положения.

В мир кино Арсений пришел благодаря папе, который стал его продюсером буквально с первых дней жизни. Фото: из личного архива Вилена Ярового

- У меня осталось большое количество контактов людей, которые отвечают за подготовку съемочного процесса, - рассказывает Вилен Яровой. - И когда родился Арсений, я решил — а почему бы не и нет? - и разослал им информацию о том, что есть ребенок, младенец, готов сниматься в кино. То есть, я стал его продюсером — буквально с первых дней жизни.

Отклика долго ждать не пришлось: уже на шестой день после рождения Арсения «пригласили» сняться в сериале «Мама Люба» с Дарьей Калмыковой в главной роли — он «сыграл» младшую дочку главной героини Наденьку. А еще спустя неделю, в возрасте всего двенадцати дней от роду — саму Екатерину II во младенчестве из сериала «Великая» с Юлией Снигирь и Павлом Деревянко.

Самая первая актерская работа Арсения - в мини-сериале "Мама Люба". Здесь нашему герою всего шесть дней от роду. Фото: кадр из сериала

- Как-то так сложилось, что он у нас поначалу постоянно играл девочек, - смеется Вилен. - Как нам объяснили, это потому, что до четырех месяцев по младенцам вообще не понятно, какого они пола.

В два месяца Арсений снялся в криминальном сериале «Гастролеры» (играл, между прочим, сына персонажа Максима Аверина), а потом в актерской карьере пришлось сделать перерыв: в следующий раз самого юного актера страны пригласили на съемки только в два года, исполнить роль мальчика, играющего на детской площадке. Но все равно — в 2018 мальчик вошел в Книгу рекордов России как единственный в стране актер, снявшийся в наибольшем количестве фильмов в возрасте до одного года. Рекорд до сих пор никем не побит.

Последняя на данный момент роль Арсения - мальчик на детской площадке в сериале "Ментовские войны". Наш герой - справа, в джинсовой кепке. Фото: кадр из сериала

Конечно, снимался Арсений не только из любви к искусству. За все свои пусть и маленькие, но все же заметные роли он, как самый настоящий взрослый актер, получал гонорары: и в общей сложности, не научившись еще толком ни ходить, ни разговаривать, принес родителям почти 15 000 рублей. Самой дорогой стала съемка в «Гастролерах» - за нее Арсению заплатили 3 500 рублей.

- Вообще это все не так уж и удивительно, - констатирует Вилен Яровой. - Так может сделать каждый. В соцсетях есть огромное количество групп, которые набирают актеров массовки, проводят кастинги для каких-то проектов и так далее. Просто заходите туда, смотрите, кто им требуется - и вперед, покорять вершины.