15 рыбаков оторвало на льдине у форта Серая Лошадь в Финском заливе

В Ломоносовском районе терпят бедствие 15 рыбаков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полтора десятка рыбаков оторвались на льдине в Финском заливе. О том, что в районе форта Серая Лошадь произошло ЧП, в соцсетях написал глава Ломоносовского района Ленобласти Алексей Кондрашов.

- Сейчас получили сообщение через службу 112, что в районе деревни Шепелево (форт Серая Лошадь) произошел отрыв льдины с 15 рыбаками. Службы МЧС и ЦУКС приступили к спасению людей, вышли катера на воздушной подушке. Заместитель администрации Ломоносовского района выехал к месту происшествия, - сообщил чиновник в своем Инстаграме.

О ЧП сообщил глава Ломоносовского района. Фото: instagram.com/kondrashov_ao

В пресс-службе областного управления МЧС корреспонденту рассказали о ситуации.

- Поступило сообщение, что произошел раскол льдины. На место были направлено подразделение спасательного отряда «Красная Горка». При помощи судна на воздушной подушке со льдины были сняты 14 человек. Все живы и здоровы, помощь никому не понадобилась. Информация про 15 рыбаков видимо является ошибкой, - уточнили спасатели.

Справка «КП»:

Форт (батарея) Серая Лошадь построен в 1910 году как продолжение знаменитого форта Красная Горка на берегу Финского залива, на мысу Серая Лошадь, в честь которой и получил название. Он находится неподалеку от деревни Черная Лахта, между Лебяжьим и Сосновым Бором в Ломоносовском районе Ленинградской области. В настоящий момент объект не используется.