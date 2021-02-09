Полиция задержала 17-летнего подростка за нападение на здание администрации в Ленобласти

Задержан 17-летний подросток, бросивший 23 января кирпич и "коктейль Молотова" в администрацию Кингисеппского района в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция нашла человека, напавшего на здание администрации Кингисеппского района. Инцидент произошел еще 23 января 2021 года. Сначала поступило заявление о том, что в здании разбито стекло. После выяснилось, что была даже попытка поджога.

- При просмотре видео с камер было установлено, что в 15:50 часов неизвестный бросил в сторону администрации, расположенной в доме 2 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе, бутылку с зажигательной смесью, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Однако коктейль "Молотова" до здания не долетел. На этом хулиган не остановился, он взял кирпич и разбил им окно в здании, после чего сбежал.

Расследование привело стражей порядка к 17-летнему студенту второго курса техникума. Парня задержали днем 5 февраля в городе Волхов. Теперь уголовным делом о хулиганстве занимается следственный комитет.

Сейчас парень находится на свободе под обязательством о явке. Известно, что в мае 2019 года он уже попадал в поле зрения полиции из-за грабежа.

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