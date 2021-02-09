«Боюсь, не получить грамоту»: Мать подростка, потребовавшая 200 тысяч за задержание сына, решила хранить молчание

Женщина не хочет привлекать к себе внимание Фото: сайт библиотеки

В Санкт-Петербурге мать требует от полиции 200 тысяч рублей за задержание своего сына во время весеннего локдауна. Сама Ксения живет в Норильске, но сын и дочка - в Северной столице вместе с бабушкой и дедушкой. Как женщина описала в своем заявлении в суд, ее сын, будучи на тот момент подростком, пошел отнести еду своему дедушке, который не мог выйти из дома из-за действующих ограничений. По дороге он был остановлен полицией на детской площадке (в тот момент действовали ограничения на ее посещение). Сама Ксения говорит, что в этом месте детской площадки нет.

17-летнего подростка доставили в полицию. Сначала его хотела забрать старшая сестра, но, как уверяет мать, ей не дали этого сделать.

- После задержания сестре подростка было отказано в праве забрать брата из полиции, - сообщает объединенная пресс-служба судов в Санкт-Петербурге. - Подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних.

За два дня, проведенных в центре временного содержания, мать парня требует 200 тысяч рублей через суд. В суде сообщается ФИО и место проживания матери. "Комсомолка" нашла женщину с теми же данными, поначалу она в шутливой форме отрицала свою причастность к иску.

- Какие комментарии? Вы меня с кем-то перепутали. Трудолюбивых блондинок на самом деле очень много, - иронично ответила Оксана. Но затем объяснила свою позицию.

Оксана окончила Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства, работает заведующей отделом в городской библиотеке Норильска. Награждена почетной грамотой управления по делам культуры и искусства администрации Норильска, благодарственным письмом главы Норильска, благодарственным письмом министерства культуры Красноярского края. Мелькает в эфире местного телевидения. Поэтому она не хочет публичности.

- Я отказываюсь от комментариев, - заявила "КП-Петербург" Оксана. - Работы много. Вдруг очередную грамоту не дадут? Я придерживаюсь того принципа, что каждое сказанное мной слово может быть использовано против меня. Уж простите.

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