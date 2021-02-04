В «Экспофоруме» 10 февраля открывается выставка народных художественных промыслов «Невский ларец». Фото предоставлено организаторами.

«Невский ларец» - это досуг на любой вкус. Здесь можно увидеть разнообразие национальных традиций нашей необъятной Родины, приобрести оригинальный подарок к грядущим праздникам, почувствовать себя творцом.

Только организаторам выставки «Невский ларец» удалось на одной площадке собрать изящную посуду из серебра завода «Мстёрский ювелир», сувениры из морской гальки ремесленников Севастополя, якутские традиционные украшения илин кэбиhэр, обрядовых кукол и многое другое.

Такое же многоцветие будет царить и на площадках для мастер-классов. Традиционные ремесла органично переплетутся с современным рукоделием. У всех гостей выставки будет возможность познакомиться с холодным фарфором, создать собственную мандалу, освоить плюмаж-дизайн. Поверьте, развлечения захватят и детей, и взрослых не на один час.

Фото предоставлено организаторами.

А еще посетители смогут принять участие в розыгрыше и стать обладателем уникальных призов от участников. Нужно иметь при себе бесплатный билет на выставку или зарегистрироваться на сайте.

В «Экспофоруме» гарантирована безопасность участников и гостей выставки в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора. Со своей стороны, организаторы «Невского ларца» просят каждого посетителя заранее подготовить маски и перчатки.

Встречаемся на выставке «Невский ларец» 5-7 февраля в «Экспофоруме» (Петербургское шоссе, 64/1, павильон F). Время работы с 11:00 до 19:00. До выставки можно доехать на бесплатных автобусах от ст. метро «Московская».