Как добраться из Санкт-Петербурга в Минск: с февраля 2021 года в Белоруссию вновь будут летать самолеты и ездить автобусы

Россиянам для въезда в Беларусь необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный не ранее чем за 72 часа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия расширила список стран, которые разрешены для поездок. Одна из них - Беларусь. Добраться до Минска из Санкт-Петербурга можно тремя способами: самолетом, автобусом и поездом (пока, правда, из столицы).

Самые экономный вариант - автобус

Первый автобусный рейс из Санкт-Петербурга в Минск намечен на 18 февраля 2021 года. Он будет ежедневным. Из Северной столицы автобусы будут уходить в 23:30 и прибывать на автовокзал белорусской столицы в 10:30 утра. Стоимость билетов на одного (в один конец) составляет 1950 рублей.

Обратно автобус пойдет в 23:00, прибывая на автовокзал Петербурга в 10:00 утра. Цена: 1250 рублей.

Россиянам для въезда в Беларусь необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный не ранее чем за 72 часа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как отметили в Lux Express Group, повезут пассажиров комфортные 56-местные автобусы Scania Irizar. Пока они без промежуточных остановок.

- Воспользоваться новым рейсом сейчас могут только граждане России и Республики Беларусь, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами, - уточнили в компании.

Россиянам для въезда в Беларусь необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный не ранее чем за 72 часа.

Прямые рейсы раз в неделю

Напомним, что весной 2020 года из-за пандемии коронавируса отменили все международные рейсы, в том числе и авиасообщение между Петербургом и столицей Беларуси. К осени восстановилась лишь малая часть из них. Зимой возобновляют полеты из Северной столицы в Минск. Правда, пока один раз в неделю, по пятницам.

Первый полет белорусского перевозчика «Белавиа» анонсирован на 12 февраля. Самолет отправляется из Пулково в 10.30 утра. Прибывает в Минск в 11.55. Стоимость билета в одну сторону: от 7 360 рублей.

С 12 февраля из Пулково в Минск будут летать самолеты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В город на Неве «Белавиа» будет летать также только по пятницам. На другие дни пока билеты недоступны. Первый рейс туда-обратно состоится 12 февраля. Отправление из Минска – 08.25 утра. Прибытие в Санкт-Петербург - 09.40 утра. Цена в одну сторону - от 7 740 рублей. При покупке туда-обратно билеты обойдутся дешевле.

На поезде через Москву

Восстанавливается и железнодорожное сообщение России с Беларусью. Поезда между Северной столицей и Минском пока еще не запустили, зато с 8 февраля они начнут курсировать между Минском и Москвой. Первым отправится поезд № 2/1 Минск – Москва. Он будет ходить по четным числам из Беларуси, а по нечетным числам из России. Из Минска он отправляется в 22.10 и прибывает в Москву в 8.13 утра. Цена от 4 367 рублей. А из Москвы – в 22.13 и прибывает в Минск в 7.26 утра. Плацкартный билет от 3 763 рублей.

Также начнут ездить поезда из Москвы в Калининград и из Калининграда в Санкт-Петербург, при этом они будут делать остановку в Минске. От пассажиров требуют строгое соблюдение санитарных правил: носить маски и перчатки.

С 8 февраля начнут курсировать поезда между Минском и Москвой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Попасть россиянам в Беларусь можно, только если есть право на постоянное или временное проживание, разрешение на работу или учебу. Или веская причина: если едете на лечение, ухаживать за больным родственником или к супругам и детям – гражданам Беларуси. Во всех этих случаях нужны документы, подтверждающие цель поездки. Если нет разрешения на постоянное или временное пребывание в Беларуси, то необходимо при себе иметь результат ПЦР-теста на ковид.