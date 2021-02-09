Имя 33-летнего замглавы по безопасности Александра Морозова, пойманного за вождение под наркотиками еще в 2019 году и проработавшего в высокой должности вплоть до появления недавних публикаций в СМИ, уже пропало с официального сайта администрации Кировского муниципального района Ленобласти. По сети разошлась фотография распоряжения об увольнении чиновника по собственному желанию.– Александра Сергеевича сегодня не будет, – уклончиво сообщают в администрации. – Но на месте его помощник. Правда, он сейчас отошел.Увольнение Морозова и связь этого события с его встречей с гаишником полтора года назад официально не подтверждают пока ни муниципальные, ни региональные власти. Тем временем защитник Морозова Юрий Гулевский делится деталями административного – и несправедливого, уверен он, – дела.– Просто в тот день Александр Сергеевич принял обезболивающую таблетку, прежде чем сесть за руль, – объяснил «Комсомолке» юрист. – Если бы он знал, что в ней содержатся такие вещества (морфин и кодеин. – Прим. ред.), он бы ее, конечно, не принимал: он уже 100 000 раз пожалел, что выпил тогда эту таблетку! «Лучше бы, – говорит, – домой приехал и вызвал врача».На деле врачи приняли Морозова не дома, а в ЦРБ Кировска, куда его доставили на медосвидетельствование. Итогом визита к докторам стала головная боль длиной в полтора года: именно столько уже длится судебный процесс по факту вождения в нетрезвом виде, включая пересмотр и апелляцию.Любопытно, что пока, по словам Гулевского, защита не проверила, был ли прописан в инструкции к таблеткам запрет садиться за руль. Ведь в таком случае Морозов мог бы успешнее доказывать свою невиновность даже с запрещенными препаратами в организме и переложить хотя бы часть вины на плечи производителя лекарства.– Действительно, хорошая идея, это может быть правильным ходом в кассации, – отметил юрист.Но раскрыть название препарата (и дать возможность «Комсомолке» прочесть инструкцию) он не смог по этическим соображениям. Справедливости ради, якобы найденные в пробах Морозова вещества можно найти в составе (либо в самом организме человека после приема таких лекарств) многих популярных обезболивающих средств, – и жесткого запрета водить машину в инструкции к ним нет. Однако, и дозировку, якобы принятую Морозовым, держат в секрете.Сейчас защита готовит кассационную жалобу. Первое слушание в Третьем кассационном суде общей юрисдикции ожидают в течение месяца. В случае проигрыша Морозов намерен дойти до Верховного суда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Обезболивающие опасны для тех, кто за рулемНеправильное употребление лекарств часто приводит к авариям на дорогах (подробности)Хотел в Москву - попал в СИЗО: Чиновник из Выборга украл 700 миллионов рублей ради места в столичной мэрииПрикарманить бюджетные деньги главе комфина Александру Болучевскому якобы помогла «черная» бухгалтерия (подробности)Снайпер за три миллиона и недельная слежка: Корреспонденты «КП» побывали в месте, откуда снайпер выстрели в депутата ПетроваБизнесмена убили перед допросом о хищениях из бюджета 700 миллионов рублей? Кто и зачем мог заказать бизнесмена? (подробности)