108 станций для очистки питьевой воды установят в Ленобласти

Качество водопроводной воды в Ленинградской области не вызывает опасений. Об этом «КП-Петербург» рассказал эколог, руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук. Ранее в СМИ прозвучала информация, что питьевая вода в регионе признана грязной. Связано это с неверно растолкованным отчетом Счетной палаты. В нем было отмечено, что в 2012-2020 годах Ленобласть входила в десятку регионов «с наибольшей долей проб воды поверхностных водоемов I категории, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям». Однако речь в отчете шла вовсе не о водопроводе, а о состоянии озер и рек.– Если раньше в большинстве своем для водопровода брали воду поверхностных водоемов – из озер и рек, то сейчас – из подземных водоносных горизонтов, а они лучше защищены, – отметил Юрий Шевчук. – Где-то лет 20 назад действительно положение с водопроводной водой в Ленобласти было плохим, приходили достаточно часто жалобы. Но постепенно положение дел стало улучшаться.Как объяснил эксперт, связано это с тем, что старые трубы поменяли на новые: они еще не накопили в себе достаточно загрязнений, поэтому вода из-под крана чистая. Кроме того, произошло внедрение новых технологий в водоподготовку.Тем не менее, судя по отчету Счетной палаты, водоемы Ленобласти, как и во многих других регионах, находятся в достаточно загрязненном состоянии.– Но загрязнения у нас бывают не только антропогенные, от человека, но и естественные. В Ленобласти – это примеси железа и марганца, из-за которых воду пить без очистки нельзя. Эти загрязнения носят естественный характер, – добавляет Юрий Шевчук.На проблему качества воды отреагировали и в администрации Ленобласти. Как сообщил председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков, 2021 год в регионе объявлен Годом Чистой воды.– На ближайшие годы нами принята программа комплексного решения вопроса качества воды – с синхронизацией работ по очистке водоемов, реконструкции существующих и установке новых очистных сооружений, – отметил Александр Тимков.КОНКРЕТНОВ ближайшие 4 года Леноблводоканал установит 108 станций для очистки питьевой воды и 31 – для очистки сточных вод. На первое полугодие 2021 года запланировано появление еще 22 станций по очистке питьевой воды. Кроме того, в регионе будут реконструировать крупные водоочистные сооружения. Как отметили в Администрации Ленобласти, в 2020 году в регионе на 100% выполнен федеральный проект «Чистая вода». А за последнее время заработали 19 новых станций для очистки питьевой воды.