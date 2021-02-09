Мощный пожар вспыхнул в школе №588 в Санкт-Петербурге

В школе №588 в Колпино выгорел кабинет директора. Фото: предоставлено "КП"

Сильный пожар произошел в школе №588, которая находится в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Около 18:20 очевидцы заметили вспыхнувший огонь в окне на втором этаже учебного учреждения. К счастью, уроки к тому времени уже закончились. На место оперативно выехали спасатели МЧС. Сотрудники школы запаниковали – оказывается, горел кабинет директора.

На место прибыли пожарные и две машины реанимации, как рассказали "Комсомолке" очевидцы. Фото: предоставлено "КП"

- Пожар произошел в трехэтажном здании школы по адресу: ул. Тверская, д. 54 корп. 4В. На втором этаже, в кабинете директора, обгорела обстановка на площади в 15 квадратных метров. Сама комната площадью в 20 «квадратов». В здании в момент пожара находились три человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К счастью, никто не пострадал, люди вышли на улицу. Судя по видео и рассказам очевидцев из группы «Колпино | Колпинский район» во «Вконтакте», пожарные попали внутрь кабинета, выломав окно. В 18:48 сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. Причины происшествия сейчас устанавливаются. Очевидцы обсуждают версии, что виновата плохая проводка или обогреватель.