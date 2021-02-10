Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 февраля 2021 года: Открытие дополнительных пунктов вакцинации и снижение числа больных и госпитализаций

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 10 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние и актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро среды, 10 февраля 2021 года. За прошлый день в Северной столице выявили инфекцию еще у 1078 человек. В Смольном вновь отмечают улучшение эпидситуации. За неделю число больных коронавирусом и госпитализаций опять существенно снизилось, а количество выздоровевших выросло почти в 2 раза. Из-за этого в пансионате «Заря» в Репино убрали лишние койки для пациентов.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 347 444 человек. Умерли от инфекции 10 183 горожан (+61 за сутки), а выздоровели 253 115 (+3739), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

За сутки в городе привились от коронавируса 10 804 человека, что стало новым рекордом. Наверняка вскоре побьют и его – тем более, что в Санкт-Петербурге откроют дополнительные 28 пунктов вакцинации, как в государственных, так и в частных и федеральных медучреждениях. Итого прививочных пунктов станет 146.

Что касается Ленобласти, то там за минувший день инфекцией заразились 203 человек (32 600 с начала пандемии), выздоровели 164 (всего 29 499), а количество смертей осталось неизменным.