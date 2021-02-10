Что происходит в «Зените»: последние новости на 10 февраля 2021 года

"Комсомолка" узнала, что происходит в "Зените" в середине вторых тренировочных сборов в Дубае. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» пересек экватор вторых тренировочных сборов в Дубае в рамках подготовки к возобновлению чемпионата и Кубка России сезона 2020/2021. 10 февраля команда провела очередной товарищеский матч, в этот раз соперником стала сборная Иордании. Встреча завершилась скромным победным счетом 1:0. Единственный гол забил Артем Дзюба, который шикарно перекинул мяч через защитника и пушечным выстрелом вогнал мяч в сетку.

Дзюба начинает набирать форму после выздоровления от коронавируса. Фото: ФК "Зенит"

К слову, судя по прошедшему матчу, Дзюба не зря совершенствует мастерство в финтах. И это при том, что Артем – форвард таранного типа. Взгляните сами на видео его техники на тренировке. По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, нападающий потихоньку набирает форму после выздоровления от коронавируса.

Что касается прошедшей игры с Иорданией, то ее начал основной состав, а во второй половине встречи на поле вышла преимущественно молодежь. В итоге матч получился насыщенным на события, но весьма неоднозначный.

- Естественно, что молодым игрокам было сложнее атаковать во втором тайме. Тем не менее, у нас есть пища для размышлений, а это самое важное. По поводу игры: это хороший спарринг в недельном цикле. После работы, которая предшествовала этому матчу, было достаточно сложно, и вы это видели. По движению не так просто было, но это понятно и ожидаемо, - цитируют Семака после матча в пресс-службе петербургского клуба.

Пушечный гол Дзюбы в ворота сборной Иордании. Фото: ФК "Зенит"

К сожалению, не обошлось без травмы. Повреждение получил бразилец Малком, который в последнее время стал одним из явных лидеров «Зенита» и начал раскрываться. В игре с Иорданией он неудачно пошел в отбор и, похоже, подвернул ногу. О сроках восстановления футболиста пока ничего неизвестно.

Добавим, что в конце второго сбора сине-бело-голубые проведут два матча в один день – 12 февраля против сборной Узбекистана и армянского «Пюника».