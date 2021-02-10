Самая холодная ночь с начала зимы отмечена в Петербурге 10 февраля

Минувшая ночь стала самой морозной в Петербурге с начала зимы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самая холодная ночь с начала зимы зафиксирована в Санкт-Петербурге. 10 февраля столбик контрольного термометра на метеостанции опустился до - 21,2 градусов. Впрочем, жители спальных районов города утверждают, что было и холоднее, до 23-24 ниже ноля.

- Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы – температура опустилась до -21,2, до этого минимум принадлежал 5 февраля, когда было -19,5 градуса, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Это примерно на 8-10 градусов ниже средней климатической нормы для середины февраля. Тем не менее, экстремальными морозами такое назвать нельзя, бывали в Петербурге зимы и похолоднее.

А что касается прогноза на среду, то днем должно немного «потеплеть». Температура воздуха в городе составит -12…-14, а по Ленобласти -10…-15 градусов, местами до -20. Будет дуть слабый восточный и северо-восточный ветер, скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление изменится мало и составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы.

В ближайшие три дня погода в Петербурге и Ленинградской области практически не изменится.