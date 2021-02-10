Отмена занятий в школах Санкт-Петербурга 10 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу

"КП" напоминает,при какой температуре можно не ходить в школу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суровые морозы пришедшие на Северо-Запад России, опустили температуру на 10 градусов ниже климатической нормы. «КП- Петербург» собрала самую актуальную информацию об отмене занятий в школах Санкт-Петербурга февраля 2021 года.

Несмотря на самую холодную ночь, которую отметили синоптики в среду, оснований оставлять детей дома пока нет. Так, для учеников начальных классов, с 1 по 4, занятия отменяются при температуре ниже -25 градусов (утром 10 февраля было -21).

Дети из 4-8 классов не учатся, когда термометры показывают -27, а старшеклассники ходят в школу, пока на градусниках не будет -30.

Другой вопрос, что родители сами могут оставить детей дома. Но чтобы учителя не поставили прогул, надо написать заявление у директора школы и перевести ребенка на удаленную (смешанную) систему обучения.

И о погоде: днем 10 февраля в Петербурге синоптики обещают -12...-14 градусов. В ближайшие дни сильно не потеплеет. В четверг и пятницу ночные температуры составят -17...-19 градусов, а днем будет -12...-14.