Огромный колун: Следком показал топор, которым житель Мурино расчленил 37-летнюю знакомую

Этим колуном 64-летний пенсионер расчленил тело убитой им женщины. Фото: ГУ СК РФ по ЛО

Управление Следственного комитета России по Ленинградской области показало кадры с места убийства 37-летней женщины в частном доме в Мурино. Также на видео попал и огромный топор - колун, которым хозяин дома расчленил тело жертвы. Останки он выбросил у дороги.

- 10 февраля 2021 года вдоль дороги Санкт-Петербург-Матокса во Всеволожском районе Ленинградской обнаружено тело женщины, части тела, которой помещены в пакеты. По версии следствия, 7 февраля во время внезапно возникшей ссоры, в ходе распития спиртных напитков, подозреваемый нанес удары по голове потерпевшей, от которых она скончалась на месте. После убийства злоумышленник отчленил части тела и вывез в пакетах в указанное место, - сообщает пресс-служба областного СК.

Позднее мужчина рассказал, как все произошло: «Мне нужно было выйти на улицу, на свежий воздух. Я разозлился и ударил ее кулаком». Гостья упала и ударилась головой о кафельный пол. Травма оказалась смертельной. Тогда подвыпивший хозяин - 64-летний пенсионер, не нашел ничего лучше, чем взять топор и разрубить труп. Ночью он избавился от тела.

Известно, что погибшей оказалась уроженка Барнаула, сотрудница одного из отделений банка в Петербурге. Она жила в Мурино. По предварительным данным, последний раз сестру видел брат днем 7 февраля перед тем, как она пошла в магазин. Позднее он и обратился в полицию.

С 9 февраля женщину искали как пропавшую без вести.

Сейчас убийца жительницы Мурино задержан, он дал признательные показания. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.