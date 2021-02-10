Несмотря на то, что эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге пошла на спад, в городе все еще сохраняется обязательный к соблюдению масочный режим. Соблюдают его не все, а власти на это смотрят, зачастую, сквозь пальцы: людей без СИЗ можно встретить в транспорте, в кафе и ресторанах, в торговых центрах и много где еще – но тем не менее постановление все еще действует, и за его нарушение можно схватить немаленький штраф. «Комсомолка» проанализировала ситуации и выяснила, когда отменят масочный режим в Санкт-Петербурге.Сразу отметим: ждать придется долго. По крайней мере так гласит официальная информация.- На данный момент в соответствии с новой редакцией постановления № 121 масочный режим в Санкт-Петербурге сохраняется до 15 мая 2021 года, - сообщили «Комсомолке» в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего сферу здравоохранения. – Пока что предпосылок к сокращению этого срока нет.Причины для опасений понять нетрудно: если посмотреть на график развития заболеваемости в Санкт-Петербурге, можно увидеть, что он движется неровно, скачками. За резким спадом следует небольшой рост – и так продолжается с конца января. Ситуация остается нестабильной и развивается динамически – поэтому власти предпочитают не загадывать на более-менее отдаленную перспективу.Осложняют ситуацию и еще два фактора. Во-первых, в Северной столице постепенно снимают «коронавирусные» ограничения: не так давно, например, разрешили круглосуточно работать ресторанам, кафе и барам, сейчас готовятся «перезапустить» фудкорты в торговых центрах. А поскольку любое послабление «режима» неизбежно ведет к интенсификации человеческого общения и росту заболеваемости, в Смольном не стремятся торопить события. Во-вторых, ряд ученых предсказывает в начале-середине весны третью волну, связанную с сезонным подъемом инфекционных заболеваний. Когда (или «если») она придет – петербуржцы должны быть к ней готовы.Да и сама статистика пока не слишком-то радует. По крайней мере в относительных цифрах: так, Санкт-Петербург по-прежнему сохраняет лидерство по количеству смертей от коронавируса и вызванных им осложнений: на 100 000 человек у нас приходится 191 погибший. Для сравнений – в Удмуртии, где масочный режим недавно отменили, этот показатель равняется 36,1.Одним словом, пока что об однозначной победе над эпидемией в Санкт-Петербурге говорить рано – а значит, рано и отменять масочный режим. Вместе с тем сохраняется и ответственность за появление без маски в общественном месте – она установлена статьей 8.6.1 «Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях» и предполагает штраф 4 000 рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОткрытие фудкортов в ТЦ в Санкт-Петербурге в 2021 году после карантина: когда откроются и какие будут работатьСмольный анонсировал открытие фудкортов в ТЦ в Санкт-Петербурге в 2021 году и рассказал, как они будут работать после карантина (подробности)