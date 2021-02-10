Если по каким-то причинам вы считали, что страхование жизни – пустая трата денег. То вот вам еще один пример в копилку плюсов. По завершившимся договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) дочерняя компания Сбера «Сбербанк страхование жизни» выплатила жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области 205 млн рублей. В целом по России «Сбербанк страхование жизни» выплатила 5 млрд.А теперь конкретно, каков портрет петербуржца, который формирует финансовую подушку при помощи такого инструмента?96% участников копили в течение пяти лет. Большинство выплат по завершившимся договорам НСЖ получили женщины, однако средний размер накоплений у мужчин вдвое выше: 190 тысяч рублей против 407.- Программы НСЖ прекрасно справляются с задачами формирования капитала, пенсии или накоплений на образование детей, - говорит председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. - При этом клиент сам выбирает комфортную для себя сумму и периодичность взносов. В 2020 году 95% клиентов предпочитают копить при помощи страхования, откладывая на полис НСЖ небольшие суммы, но на регулярной основе. Программы НСЖ помогают копить даже тем клиентам, которые не имеют крупных накоплений, ведь взносы на полисы могут начинаться от 2000.СПРАВКА«Сбербанк страхование жизни» занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. Первые выплаты по завершившимся договорам были произведены в конце 2017 года. Помимо выплат по договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни, компания производит выплаты по страховым случаям.