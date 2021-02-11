Линия метро может оттаять с началом весны

Есть ли для петербургского метростроения свет в конце тоннеля, покажет время. Фото:«Ленметрогипротранс».

В свое время в Петербурге был зафиксирован ряд резонансных случаев с отменой или приостановкой конкурсов, на которых разыгрывались государственные контракты в разных сферах. Вот лишь несколько примеров за последние два года.

ОТ ДВОРЦА ДО ДОРОГ

Так, в январе 2019-го антимонопольщики приостановили конкурс на реставрацию фасадов Мариинского дворца. Причиной стала жалоба на то, что заказчик, по мнению заявителя, некорректно сформулировал требования.

Буквально через несколько дней Санкт-Петербургское УФАС приостановило конкурс на разметку дорог во всем городе: не менее десяти аукционов.

В сентября 2020 года, как сообщала «Фонтанка.ру», в Северной столице массово срывались конкурсы по организации детского питания (по данным СМИ, к 22 сентября были отменены 22 конкурса на общую сумму 1,8 миллиарда рублей). В некоторых случаях возникла проблема с рабочей документацией - «неточности в расчетах».

А в декабре 2020-го произошла отмена конкурса на проектирование метро до Кудрово. Это случилось из-за «возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно» (цитата по сайту госзакупок).

Безусловно, каждый случай уникален и причина для отмены или приостановки того или иного конкурса везде своя. Однако, как полагает ряд экспертов, тенденция налицо: Федеральный закон № 44-ФЗ 2013 года требует усовершенствования для того, чтобы избежать неоднозначных ситуаций. А такие, к сожалению, иногда происходят.

СО ВТОРОГО РАЗА

Один из самых актуальных примеров - это нашумевшая история со строительством «коричневой» ветки метро от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна». Вернее, не со строительством (до этого этапа еще далеко), а с ее проектированием.

Напомним, что конкурс на проектирование участка Красносельско-Калининской линии был объявлен летом 2019 года, итоги подведены в сентябре. На кону было 990 миллионов рублей. Победителем стал Санкт-Петербургский научно-исследовательский проектно-изыскательский инстит