Пассажирский самолет «Петербург - Уфа» срочно вернулся в Пулково после вылета

В Пулково экстренно вернулся самолет сообщением "Петербург - Уфа". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самолет направления «Санкт-Петербург - Уфа» срочно вернулся в аэропорт Пулково спустя 1,5 часа после вылета. Поднявшись в воздух, экипаж воздушного судна обнаружил на борту техническую неисправность и решил развернуться, чтобы не рисковать жизнью 98 пассажиров. Вылет в Уфу состоялся в 17:27, обратно в Северную столицу авиалайнер приземлился в 18:59. К счастью, все закончилось благополучно, и никто не пострадал.

Инцидентом уже заинтересовались в транспортной прокуратуре.

- Проводится проверка соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов из-за того, что в аэропорт Пулково вернулось воздушное судно АО «Авиакомпания «Россия», рейс 6313 сообщением «Санкт-Петербург Уфа». Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры, - отметили в пресс-службе СЗТП.

Сотрудники надзорного ведомства обещают проследить за тем, чтобы пассажиров обеспечили всем необходимым, а позже предоставили им резервный самолет.