Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 февраля 2021 года: Список снятых ограничений и нехватка коек для реабилитации

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 11 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро четверга, 11 февраля 2021 года. За минувший день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1196 человек. За неделю число госпитализаций и больных вновь снизилось.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 348 613 человек. Умерли от инфекции 10 237 горожан (+54 за сутки), а выздоровели 256 704 (+3589), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Благодаря улучшению эпидситуации в городе все-таки отменили ряд ограничений по коронавирусу. Особенно повезло общепиту – фуд-кортам и фуд-плейсам, находящимся в торговых центрах, разрешили принять посетителей, пусть и с заполняемостью зала в 50%. Активизируется и развлекательно-досуговая деятельность заведений, кроме ночных клубов и дискотек. Хорошие новости и для болельщиков «Зенита» и СКА, которым разрешат заполнять стадионы до 75%. Полный список всех послаблений по коронавирусу можно найти в материале «КП-Петербург» по ссылке.

Доктор медицинских наук и соавтор рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 рассказал, что инфекция имеет еще одно тяжелое осложнение – для больных туберкулезом. Более того, коронавирус даже потенциально может провоцировать развитие чахотки у тех, кто в принципе никогда бы не мог об этом подумать.

В городском Комздраве сообщили о нехватке коек для реабилитации пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме. Пока что в очереди на медицинскую услугу находятся 450 человек, но, по оценкам специалистов, это число можно смело умножать на 10.

Пусть в Северной столице и смягчили ограничения по коронавирусу, но масочный режим все еще никто не отменял. «Комсомолка» при помощи экспертов попыталась понять, когда же горожанам разрешат избавиться от средств индивидуальной защиты, тем более что некоторые регионы России это уже сделали. Увы, прогнозы не самые хорошие – всю весну петербуржцы точно проходят в масках.

Что касается Ленобласти, то там за прошлые сутки инфекцией заразились 204 человек (32 804 с начала пандемии), выздоровели 187 (всего 29 686), а умерли еще четверо пациентов (467 всего). А еще в 47-й регион привезли новую партию вакцины.