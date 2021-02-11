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Последние новости на 11 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти: очередная «расчлененка», ослабление карантинных мер и открытие фуд-кортов, а также продолжение морозной зимы

Мы собрали последние новости на 11 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Ограничения снимаются, фуд-корты открываются...

Ограничения снимаются, фуд-корты открываются...

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» продолжает следить за событиями в городе и подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 11 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти. Так, самым громким событием стало очередное убийство с расчленением, произошедшее в Мурино.

10 февраля были найдены останки женщины, сложенные в пакеты и раскиданные вдоль дороги. А вскоре стала известна личность жертвы и ее убийцы. Погибшей оказалась 37-летняя уроженка Барнаула, жившая в Мурино и работавшая в отделении банка. Вечером 7 февраля она познакомилась в магазине с местным 64-летним пенсионером и согласилась пойти к нему домой выпить. Там-то все и случилось. Мужчина уже задержан и дал признательные показания.

Убитой в Мурино оказалась местная 37-летняя жительница, которая решила выпить в гостях у пенсионера.

Убитой в Мурино оказалась местная 37-летняя жительница, которая решила выпить в гостях у пенсионера.

Фото: СОЦСЕТИ

Но были и хорошие новости. Так, губернатор Петербурга подписал изменения в «коронавирусное» постановление, благодаря чему с 12 февраля смогут начать работу абсолютно все заведения общепита в городе. Речь идет о фуд-кортах и фуд-плейсах, расположенных в торговых центрах и закрытых с 9 ноября. Теперь им разрешено открыться, пусть и с половинной загрузкой.

Впрочем, скорой отмены масочного режима не будет. Использовать средства защиты придется минимум до мая.

Все по тому же постановлению разрешается увеличение числа зрителей в театрах и кино до 75% от вместимости зала. Есть и другие послабления.

Досуг в тепле поможет скоротать петербуржцам долгую и морозную зиму. В ближайшие дни холода не отступят, а раннего прихода весны сейчас ждать точно не стоит. Такой прогноз «Комсомолке» да главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Слава КПСС, он же Гнойный получил неделю ареста за мелкое хулиганство.

Слава КПСС, он же Гнойный получил неделю ареста за мелкое хулиганство.

Фото: СОЦСЕТИ

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