Последние новости на 11 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти: очередная «расчлененка», ослабление карантинных мер и открытие фуд-кортов, а также продолжение морозной зимы

Ограничения снимаются, фуд-корты открываются... Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» продолжает следить за событиями в городе и подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 11 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти. Так, самым громким событием стало очередное убийство с расчленением, произошедшее в Мурино.

10 февраля были найдены останки женщины, сложенные в пакеты и раскиданные вдоль дороги. А вскоре стала известна личность жертвы и ее убийцы. Погибшей оказалась 37-летняя уроженка Барнаула, жившая в Мурино и работавшая в отделении банка. Вечером 7 февраля она познакомилась в магазине с местным 64-летним пенсионером и согласилась пойти к нему домой выпить. Там-то все и случилось. Мужчина уже задержан и дал признательные показания.

Убитой в Мурино оказалась местная 37-летняя жительница, которая решила выпить в гостях у пенсионера. Фото: СОЦСЕТИ

Но были и хорошие новости. Так, губернатор Петербурга подписал изменения в «коронавирусное» постановление, благодаря чему с 12 февраля смогут начать работу абсолютно все заведения общепита в городе. Речь идет о фуд-кортах и фуд-плейсах, расположенных в торговых центрах и закрытых с 9 ноября. Теперь им разрешено открыться, пусть и с половинной загрузкой.

Впрочем, скорой отмены масочного режима не будет. Использовать средства защиты придется минимум до мая.

Все по тому же постановлению разрешается увеличение числа зрителей в театрах и кино до 75% от вместимости зала. Есть и другие послабления.

Досуг в тепле поможет скоротать петербуржцам долгую и морозную зиму. В ближайшие дни холода не отступят, а раннего прихода весны сейчас ждать точно не стоит. Такой прогноз «Комсомолке» да главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Слава КПСС, он же Гнойный получил неделю ареста за мелкое хулиганство. Фото: СОЦСЕТИ

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