Черепа животных на 3,5 млн рублей украли из лаборатории Зоологического института РАН в Петербурге

Черепа животных украли из лаборатории Зоологического института. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной эпизод с пропажей ценных экспонатов из кладовых институтов Российской академии наук (РАН) произошел в Петербурге. Но этот раз добычей воров стали не древние ценности, а...черепа животных - кража была совершена из лаборатории корпуса Зоологического института на Университетской набережной.

- 10 февраля в полицию Василеостровского района поступило заявление от 48-летнего и.о. директора научного института о том, что в неустановленный период 2020 года из лаборатории учреждения было совершено хищение черепов дымчатых леопардов и орангутанов, а также других млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что из лаборатории Зоологического института также бесследно исчезли черепа двупалых и трехпалых ленивцев, золотой кошки и бамбукового медведя. Всего неизвестными было похищено примерно 50 черепов на сумму около 3,5 миллионов рублей.

Пока правоохранительные органы ведут проверку по факту заявление о краже. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по ее результатам.

Напомним, что в января 2021 года в Петербурге прогремели сразу два громких дела о хищениях из институтов РАН. Сначала было объявлено о пропаже уникальной печати XII века, а буквально на следующий день стало известно о краже 26 археологических экспонатов из здания Института истории материальной культуры на Дворцовой набережной.

Оба корпуса практически не имели нормальной охраны. Позднее большую часть похищенного удалось найти.