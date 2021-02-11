«Лев против льва»: Дзюба и дети перетягивали канат с большой хищной «кошкой»

Дзюба проводит вместе с "Зенитом" второй сбор в Дубае и не забывает развлекаться в свободное время. Фото: ФК "Зенит"

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба полностью восстановился после перенесенного коронавируса и теперь не только тренируется на сборах в Дубае с основной командой, но и меряется силами со львом. Точнее лигром - помесью тигра и льва.

- Лигр 400 кг, - коротко написал под видео в Инстаграме сам футболист.

На записи видно как Артем Дзюба Андреем Луневым и Магомедом Оздоевым тянут канат, который зубами держит хищник. Футболистам помогают сыновья Дзюбы и еще двое детей. Большая кошка, отделенная решеткой, оказалась сильным соперником и не отпустила канат, даже когда ее, упирающуюся всеми четырьмя лапами, начали перетягивать. В итоге победила дружба.

А потом Дзюба, уже в одиночку, зашел в вольер и покормил другого лигра, но не такого крупного. Мясо хищнику Артем дал с короткой палки.

В зверинце Артем покормил льва, точнее лигра. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

- Лев кормит льва, - написали подписчики в Инстаграме нападающего, вспомнив, что символ «Зенита» - лев, да и сам Дзюба называл себя «Муфасой», как главного героя персонажа мультфильма «Король Лев».

Напомним, что «Зенит» находится на втором сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Первый официальный матч - в Кубке России - сине-бело-голубые проведут 20 февраля. Дома они примут тульский «Арсенал».

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