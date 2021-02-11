Площадку для нового корпуса больницы имени Боткина ищут в Санкт-Петербурге

Новый корпус больницы Боткина могут построить в Пушкине. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге подыскивают место для строительства нового корпуса Клинической инфекционной больницы имени Боткина. Как рассказали «КП-Петербург» в Комитете по инвестициям, он будет рассчитан на 770 коек. Строить его планируют в рамках государственно-частного партнерства, а сейчас ведутся предварительные переговоры с инвестором. Однако пока одним из главных вопросов остается поиск подходящей площадки для медучреждения. Вариант в районе Московского шоссе в Шушарах на днях отклонили в Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА).

– Предлагаемый Комитетом по инвестициям для размещения больницы земельный участок расположен в центре формируемой промзоны и непосредственно граничит с действующими предприятиями. Таким образом, внесение предлагаемых изменений в градостроительную документацию Санкт-Петербурга не представляется возможным, – рассказали в пресс-службе КГА.

Так выглядят современные корпуса на Пискаревском проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН

В качестве альтернативы в комитете предложили рассмотреть другую территорию на юге Петербурга. Речь идет об участке недалеко от пересечения Красносельского и Старогатчинского шоссе в Пушкине. Ранее здесь собирались построить комплекс для городской больницы имени Семашко, однако от этих планов отказались. Участок этот вызывает сомнения с точки зрения транспортной доступности. В любом случае Комитет по инвестициям и КГА продолжают совместную работу по подбору площадки. Сроки строительства нового корпуса для больниц Боткина пока неизвестны. Прояснится ситуация в том числе и после завершения переговоров с инвестором.

Исторические здания больницы на Миргородской ждут капитального ремонта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что в 2008 году началось неудачное строительство филиала больницы на Бухарестской улице во Фрунзенском районе. Корпус планировалось сдать в 2013-м. Однако в 2014-м договор с подрядчиком расторгли из-за возросшей стоимости работ. Больницу на юге города так и не достроили. А вот новый корпус Боткинки на севере заработал в 2017-м. Корпуса на Пискаревском проспекте сегодня представляют лучшую инфекционную клинику в России и одну из современнейших в Европе. Именно эта больница оказалась во время пандемии на передовой борьбы с коронавирусом в городе. Тем временем знаменитые «боткинские бараки» на Миргородской улице – старые здания больницы – все еще ждут капитального ремонта и реставрации. Осенью 2020-го там начали делать косметический ремонт, но пока масштабных работ в исторических зданиях не идет.