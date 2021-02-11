В Санкт-Петербурге можно оплатить продукты из Лавки баллами Плюса

Продукты, готовые блюда, бытовую химию и другие товары из Лавки доставляют на дом за 15 минут. Так покупатели могут экономить время, ведь иногда 15 минут требуется, чтобы только дойти до нужного магазина, особенно зимой. Теперь можно экономить и деньги, оплачивая продукты и товары из Лавки накопленными баллами Яндекс Плюса. Каждый балл равен одному рублю.

Сумма кешбэка баллами составит до 20% от стоимости товаров. За какие именно из них возвращают баллы, можно посмотреть в разделе «Продукты с кешбэком». Сейчас, к примеру, кешбэк начисляется за покупку молочных продуктов, десертов, некоторых видов готовых блюд, а также продуктов собственной торговой марки «Из Лавки» и других товаров. Пока воспользоваться предложением можно в приложениях Яндекс Go и Яндекс.Лавка на iOS и Android. В ближайшем будущем получать баллы и оплачивать ими покупки из Лавки можно будет через приложение Яндекс.Еда.

Баллы начисляют всем пользователям Лавки, а потратить их можно, оформив подписку Яндекс.Плюс. С Плюсом можно также смотреть фильмы и мультики из онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, слушать музыкальные композиции и подкасты на Яндекс.Музыке без рекламы и получить дополнительное место на Яндекс.Диске. Если сервисами пользуется сразу вся семья, можно оформить семейную подписку Плюс Мульти.

Если подписки у вас нет, кэшбек в любом случае будет начисляться и копиться. А оформить Плюс и воспользоваться им сможете, когда будет удобно.