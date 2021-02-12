Скромный трудолюбивый феминист: Биолог рассказал о хозяине 2021 года - Быке

Чего нам ждать от 2021-го и от его могучего хозяина? Спросили у специалиста по быкам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Белый металлический Бык вступает в права: 12 февраля человечество отмечает китайский Новый год. Чего нам ждать от 2021-го и от его могучего хозяина? С этим вопросом «Комсомолка» в Петербурге» обратилась к «астрологу» от науки – петербургскому биологу, специалисту по брачному поведению животных Павлу Глазкову.

– Бык обладает крепким здоровьем и сильным характером, он хороший семьянин. После непростого 2020 года он сулит нам стабильность, – издалека начинает ученый. – Но чудес от 2021 года ждать не стоит: по природе бык – упорный трудяга. А значит, и нам придется поработать, чтобы усилия дали плоды.

БЫКИ С КАРТИНКИ

Домашние быки и коровы всех мастей – потомки вымершего тура: этот вид «настоящих быков» обитал в Евразии до 1627 года. Одомашненный, тур дал миру порядка тысячи пород быков, но активно в хозяйстве человек использует только 300.

Скелет тура. Фото: Музей естественной истории Дании Копенгагенского университета

Еще один «настоящий бык», которого мы можем видеть только на картинках, – купрей. До середины XX века он жил в Юго-Восточной Азии. Последних трех купреев видели в 1983 году.

Купрей. Фото: сборник La Terre et la vie Национального общества охраны природы и акклиматизации Франции, 1949 год

– Вообще, систематика быков – вещь спорная, – говорит биолог. – Но, помимо двух вымерших видов настоящих быков, выделяют еще пять ныне живущих. Главный из них – зубр.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ

Зубр – это единственный дикий бык и самое крупное млекопитающее Европы. Человек мог потерять этих красавцев, добываемых ради шкуры и мяса, в начале XX века, но вовремя остановился. Сейчас в мире живет около 5000 зубров, их них примерно 3500 – в вольном и полувольном содержании, а остальные – в зоопарках.

– В отличие от домашних быков, у зубров – жесткий матриархат, – отмечает специалист. – Стадом верховодит самая опытная самка, и все оно разбито на семьи – мам со своими телятами (обычно у зубрихи рождается один, крайне редко – двое детенышей). Подрастающее поколение постепенно «подпрессовывает» старшее, поэтому периодически в стаде силой выясняют, кто главный.

Зубры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зубры-кавалеры присоединяются к стадам, только чтобы продлить род, а в остальное время предпочитают одиночество. Если превратить стадо в свой временный гарем пытаются сразу несколько быков, стычек не миновать.

Еще одна черта зубров – тотальное веганство. Справиться с большим объемом растительной пищи животным помогает особая пищеварительная система, дополненная вместительным четырехкамерным желудком. Кстати, чтобы щипать и пережевывать свежую травку с земли, зубрам – как и другим быкам – пришлось отрастить длинный язык и мощные зубы.

Зубр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По меркам фауны, зубры – долгожители: если лоси живут по 10-12 лет, то зубры могут отметить 30-летний юбилей. Это и понятно, ведь в природе у них практически нет врагов, за исключением волков. Но и тем побороть такую «машину» очень непросто.

САМЫЙ ПЛОДОВИТЫЙ

Родственники зубров – бизоны, быки из Северной Америки, расселившиеся по всему миру: только на заповедных землях Якутии обитает уже 250 особей.

Бизоны. Фото: Иван ПРОХОРОВ

– Зубры с бизонами легко скрещиваются и рождают прекрасный гибрид – зубробизонов, – отмечает ученый. – Причина в одном количестве хромосом: у обоих был общий предок – степной зубр.

САМЫЙ МОХНАТЫЙ И… ХРЮКАЮЩИЙ

Если бизоны выигрывают у своих бычьих сородичей по плодовитости, то яки – обладатели самой пышной шевелюры: их шерсть в восемь раз теплее, чем шерсть овцы. Вот почему бизону не приходится вить на зиму теплые гнезда, как это делают, например, кабаны.

Як. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В мире и России сейчас живут и дикие яки (встретить их можно в Тыве и Бурятии, на Алтае), и одомашненные, которых человек приручил еще в I тысячелетии до нашей эры. Кстати, як удивит не только шелковистой растительностью на теле, но и голосом. недаром его второе название – хрюкающий бык.

САМЫЙ СКРОМНЫЙ

Настоящий бык по имени бантенг заслуживает звание скромняги: этот обитатель Юго-Восточной Азии предпочитает вести ночной образ жизни в местах, где его могут потревожить люди – то есть, в современном мире, практически везде. Даже открытые площадки зверь обычно выбирает в отдаленных уголках лесов и только на время трапезы.

Бантенг. Фото: Котбусский зоопарк

САМЫЙ МОЩНЫЙ

Не менее осторожен и сородич бантенга гаур (в одномашненном виде – гаял). И это при том, что гаур – крупнейший бык современности: его рост достигает 2,3 метра, а масса доходит до двух тонн.

Гаур. Фото: Таллиннский зоопарк

ВОПРОС: Нравится ли быку красный цвет?

Вполне, отвечают специалисты. А вот что быку не по вкусу, так это мельтешение и резкие движения.

– Быки не различают цвет, в цветовой гамме для них ярче всего выглядит белый. Они близорукие и вообще видят плохо, – объясняет биолог. – Но они реагируют на движение, именно поэтому их раздражает плащ матадора. Цвет же плаща обусловлен самим шоу: во-первых, красный видно издалека; во-вторых, на такой ткани незаметна кровь быка.

Примерно по тем же причинам красный цвет используют в охоте на волков: флажки яркого цвета не пугают стаю, но прекрасно заметны самим охотникам. А страх перед флажками в волков вселяет не цвет, а их запах.

КСТАТИ:

Встретить дикого быка можно в заповедниках и заказниках России. При приближении людей звери начнут сбиваться в стадо. Но это вовсе не значит, что бык пуглив: он наверняка попытается отогнать одинокого странника, который решит приблизиться к стаду, и даже может напасть.