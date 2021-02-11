Полный стадион болельщиков и две фан-зоны: Как в Санкт-Петербурге будет проходить Евро 2020

Из-за пандемии Евро 2020 перенесли на лето 2021 года.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В четверг, 11 февраля, в Санкт-Петербурге принимали инспекцию УЕФА. Европейские специалисты проверяли, готов ли город в целом и стадион в частности к матчам Евро 2020. Напомним, турнир перенесли и проведут его летом 2021 года. Он пройдет в 12 городах Европы, в России - в Санкт-Петербурге. Город на Неве примет четыре матча: три – группового этапа и один четвертьфинал. Готовы ли в Петербурге к приезду фанатов, где все же будут фан-зоны и надо ли прививать персонал стадиона – об этом журналистам на пресс-подходе рассказали глава Оргкомитета Евро-2020 в РФ Алексей Сорокин и руководитель по работе с площадками УЕФА Андреас Шар.
«Комсомолка» собрала самые важные моменты.
О КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА МАТЧАХ
Как рассказали организаторы турнира, сейчас существует четыре сценария развития ситуации с болельщиками. Худший вариант – провести турнир вообще без зрителей. Идеальный – при полном стадионе. Еще два – это «полумеры»: провести матчи с трибунами заполненными либо наполовину, либо на 20-30 процентов.
- На данный момент мы исходим из того, что загрузка арены будет максимальной и побывать на матчах смогут все, кто приобрел билеты, - пояснил Алексей Сорокин. – Готовимся к этому. Но окончательное решение будет принято в начале апреля.
На стадионе в Петербурге состоятся три матча группового этапа и один четвертьфинал.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Кстати, глава Оргкомитета подтвердил, что на Евро 2020 снова будут применять фан-ID, то есть паспорта болельщиков.
- Это прежде всего дополнительные преимущества для иностранцев: приехать к нам без визы и получить определенные привилегии уже в Петербурге, - добавил Сорокин. – А уж сколько их будет… В целом мы зависим от открытия границ, это вопрос вне компетенции Оргкомитета. Но мы с оптимизмом смотрим на ситуацию, видя, как снимаются ограничения в Петербурге, в том числе относительно спортивных массовых мероприятий. Надеемся, что неблагоприятные сценарии не придется задействовать. Но пока говорить о количестве болельщиков преждевременно.
О ГОТОВНОСТИ СТАДИОНА
Тут не обошлось без шутки о самом-самом последнем визите. Напомним, год назад инспектор УЕФА уже приезжал «в последний раз». Но все перенеслось. И поэтому «последний раз» пришлось тоже повторить.
- После этого визита начнется завоз материалов от партнеров, стадион будет адаптирован к матчам Евро, - заявил Сорокин. - Во время визита мы провели пленарное заседание, подтвердили обязательства российской стороны и готовность организовать матчи Евро.
- Санкт-Петербург был готов провести игры Евро 2020 еще в прошлом году, готов к проведению матчей и сейчас, - подтвердил Андреас Шар.
Глава Оргкомитета Евро-2020 в РФ Алексей Сорокин и руководитель по работе с площадками УЕФА Андреас Шар рассказали журналистам о готовности Петербурга к Евро 2020.
Фото: Олег ЗОЛОТО
О НАЗВАНИИ ТУРНИРА
С одной стороны, казалось бы, курьезный вопрос, но все, правда, уже запутались. Почему год 2021, а Евро все еще 2020?
- Евро 2020 - это бренд, - назвал Шар одну из причин, по которой не стали менять название турнира. - Потребовалось бы много денег, чтобы поменять весь брендинг. Мы лучше потратим их на дополнительную безопасность. Вторая причина – наши обязательства. Мы обязались провести турнир Евро 2020. И мы его проведем.
О ФАН-ЗОНАХ
Основных будет две. Как рассказал Алексей Сорокин, это было желанием УЕФА.
- Все страны согласились сделать по две фан-зоны, - пояснил он. - У них разные назначения.
Действительно одна зона будет только для просмотров матчей, другая – для всевозможных фанатских активностей. Такой, как и в прошлом году станет Конюшенная площадь. Другой же площадкой все же выбрали Дворцовую.
- Мы направили в УЕФА такую информацию: на Конюшенной фан-зона на весь турнир, на Дворцовой – для показа матчей, начиная с четвертьфинала, - пояснил Алексей Сорокин. - Пока живем в таких условиях. Что будет дальше, зависит от ситуации.
Кстати, от ситуации зависит и другое традиционное мероприятие: парад болельщиков стран-участниц турнира.
- В рамках четырех матчей, которые пройдут в Петербурге это возможно, но нужно обсудить это мероприятие с властями, - пояснил Шар. - Все зависит от эпидемиологической ситуации в каждый конкретный день. Это очень красивое мероприятие - парад болельщиков, но безопасность и охрана здоровья важнее.
Стадион будет адаптирован к матчам Евро.
Фото: Олег ЗОЛОТО
КСТАТИ
Андреас Шар заявил, что пока что вопрос о переносе каких-либо матчей в другие города вместо ранее запланированных не рассматривается.
- Подтверждаю, что турнир пройдет, - сказал инспектор. - С высокой долей уверенности все 12 городов примут матчи. На данный момент все, кто должен находиться в лодке, в ней и находятся.