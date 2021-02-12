Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 февраля 2021 года: Падение числа госпитализаций и быстрое закрытие мобильного пункта вакцинации

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 12 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро пятницы, 12 февраля 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1127 человек. За неделю число больных почти не изменилось, а вот количество госпитализаций снизилось почти на 30%. В Смольном твердят, что основным оружием против COVID-19 является прививка. К слову, два этапа вакцинации прошли уже около 30 тысяч петербуржцев.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 349 740 человек. Умерли от инфекции 10 298 горожан (+61 за сутки), а выздоровели 260 037 (+3333), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Первый в городе мобильный пункт вакцинации от коронавируса, расположившийся у метро «Гражданский проспект», просуществовал недолго из-за нерационального использования кадров. «Лавочку» закрыли. Смольный хочет сосредоточиться на прививочных пунктах в торговых центрах.

О снятии ряда ограничений «Комсомолка» уже писала ранее. Теперь же наши журналисты задались вопросам, что должно произойти, чтобы запреты вновь вернулись. Власти не исключают, что будут закрывать в обратном порядке то, что совсем недавно открыли - если развитие эпидситуации даст сбой.

Что касается Ленобласти, то там за прошлый день инфекцией заразились 204 человек (33 008 с начала пандемии), выздоровел 201 (всего 29 887), а умерли еще девять пациентов (476 всего).