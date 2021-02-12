Сам напросился: Артем Дзюба получил песком в лицо от обезьяны в Дубае

Обезьяна напала на Артема Дзюбу в частном зоопарке в Дубае. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Артем Дзюба получил «сдачи» от обезьяны в частном зоопарке в Дубае. Все начиналось прекрасно, форвард «Зенита», недавно восстановившийся от коронавируса, отдыхал вместе с семьей и коллегами по команде, Магомедом Оздоевым и Андреем Луневым. Место они выбрали красочное – зоопарк, принадлежащий арабскому предпринимателю Саифу Белхаса. Туда бизнесмен чуть ли не каждый день водит звезд мирового футбола и других знаменитостей.

Дзюба и его друзья сразу поняли все прелести зоопарка – он, преимущественно, контактный. То дадут питона погладить, то львицу покормить. Лунев, Оздоев и Дзюба даже поиграли в перетягивание каната с тигром. Победила дружба. А вот с обезьяной отношения испортились сразу – Артем решил подразнить приятеля в клетке, чтобы вызвать реакцию. Она последовала моментально – песок в глаза.

А еще там вот такие развлечения. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

- Топ! – воскликнул Дзюба после проказы обезьяны, отряхиваясь от арабского песочка.

Все вокруг, да и сам нападающий, со смехом отреагировали на произошедшее. Добавим, что «Зенит» сейчас проводит концовку вторых тренировочных сборов в Дубае. «Комсомолка» постоянно сообщает любителям спорта последние новости из стана клуба.