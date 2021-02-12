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Последние новости на 12 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти: задержание учителя-педофила, взрыв на газопроводе, украденные черепа и ЕВРО-2020

Мы собрали последние новости на 12 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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