Последние новости на 12 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти: задержание учителя-педофила, взрыв на газопроводе, украденные черепа и ЕВРО-2020

«Комсомольская правда» следит за событиями в городе и подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 12 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти. Так, самым громким стало дело, начавшееся еще 10 числа. Речь об учителе ОБЖ, который приставал к школьнице.11 февраля Следственный комитет начал проверку, а, посмотрев видео, как 61-летний учитель трогает и пытается целовать 14-летнюю девочку, завел уголовное дело. Потом еще одно. А вечером четверга любвеобильный педагог был задержан. Ему грозит многолетнее тюремное заключение.Другой громкий и яркий в прямом смысле случай произошел в Колпинском районе. Здесь рабочие случайно просверлили газопровод. И он «бахнул». Пламя было высотой в несколько метров и полностью уничтожило деревянный частный дом. По счастью, никто не погиб.Но если со взрывом все ясно, то загадка 50 пропавших черепов из лаборатории Зоологического института РАН будоражит умы следователей. Они выясняют, кому понадобились кости животных, стоимостью в 3,5 миллиона рублей.Из хороших новостей: в Петербурге побывала комиссия УЕФА и еще раз подтвердила, что город полностью готов к проведению ЕВРО-2020, который несколько нелогично состоится летом 2021 года.Также за минувшие сутки в Северной столице успел треснуть жилой дом на Двинской улице, рядом с которым идет стройка, а известный актер Владимир Епифанцев устроил драку после премьеры фильма: его бывшей жене разбили голову бокалом.