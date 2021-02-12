50 черепов из Зоологического института в Петербурге украл плотник, он продал их школьнику

Украденные черепа животных нашли у ученика 10 класса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские оперативно раскрыли громкое дело о хищении 50 черепов животных из Зоологического института РАН. 10 февраля с заявлением о пропаже научных экспонатов из лаборатории обратился и.о. директора. По его словам, кости леопарда, орангутанга и других животных были украдены из здания на Университетской набережной. Вероятно еще в 2020 году.

- В декабре 2020 года был произведен осмотр находящихся в лаборатории №102 Зоологического института РАН (Университетская наб. д.1) предметов и ценностей. После их подсчета было обнаружено отсутствие 50 черепов различных млекопитающих, имеющих высокую историческую, научную и коммерческую ценность, - сообщал источник «КП-Петербург».

Почти два месяца ученые видимо думали, что черепа найдутся сами, но в итоге все же заявили в полицию. По оценке экспертов все того же института, примерная стоимость похищенного составляет 3 500 000 рублей.

Следователи взялись за работу и уже на следующий день нашли не только подозреваемого и но и часть похищенного. Реальность оказалось прозаичной и немного пугающей: черепа из лаборатории выносил плотник института. Он продавал их…школьнику.

- По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1970 года рождения, плотник Зоологического института РАН, который в период с августа 2020 по январь 2021, находясь на рабочем месте, похищал вышеуказанные черепа, которые впоследствии продавал ученику 10 «б» школы №225, - уточняет источник в правоохранительных органах.

28 черепов в итоге изъяли из квартиры школьника. Его самого опросили в присутствии матери и отпустили домой. К нему претензий нет.

А вот в отношении уже не раз судимого плотника завели дело по статье «Кража в особо крупном размере». Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.