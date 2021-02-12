Часть ограничений по коронавирусу сняли 12 февраля в Санкт-Петербурге

В Петербурге 12 февраля сняли часть ограничений по коронавирусу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в пятницу, 12 февраля 2021 года, снимается ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Так как интенсивность распространения вируса спала, а в больницах стало больше свободных коек, Смольный и Роспотребнадзор ослабили некоторые запреты. "Комсомолка" напоминает, что начинает работать в городе.

В первую очередь в Петербурге открываются фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах, которые были закрыты с начала ноября. Однако им разрешается работать с соблюдением строгих правил - наполняемость зала должна быть не более 50 процентов.

Также в торговых центрах начнут работать аттракционы. Условия для них такие же, как и у фуд-кортов.

- Разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга, но за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек. Помимо этого заработает развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях общественного питания при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов, - добавили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, в кинотеатрах, театрах, цирках и концертных залах увеличили заполняемость залов до 75 процентов. А на торжественную церемонию бракосочетания допускаются уже 30 человек. Стадионы также смогут посещать больше болельщиков - до 75%, но только если на арене, не больше 25 тысяч человек.