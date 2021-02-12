«Отец учил быть честным»: Сын тренера Путина будет судить дзюдоистов на Олимпиаде в Токио

Евгений Рахлин поедет работать на Олимпиаду в Токио Фото: Федерация дзюдо Санкт-Петербурга.

Судья международной категории лицензии А из Петербурга Евгений Рахлин отобран в качестве жюри на Олимпийские игры в Токио. Такое решение приняла Судейская комиссия Международной федерации дзюдо. Рахлин стал первым представителем судей по дзюдо от Северной столицы, кто будет работать на Всемирных Играх. В рейтинге лучших судей мира оказаться было не просто, но у Евгения отличная школа за плечами. Рахлин - продолжатель знаменитой династии, его отец - известный тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, который обучал этому виду спорта президента России Владимира Путина. «Комсомолка» в Петербурге» дозвонилась до судьи, чтобы поздравить с большим событием в его карьере и узнать подробности подготовки к важному турниру из первых уст.

- Условно, отбор судей идет уже почти четыре года, - рассказал «КП-Петербург» Евгений Рахлин. – Подготовка у меня была в процессе, а сейчас вышли на финишную прямую. Как это было? Судей назначает Международная федерацию дзюдо, у нас есть судейская комиссия, которая проводит анализ судейства на протяжении нескольких лет. Смотрит, кто судил какие крупные соревнования. У нас есть свой рейтинг, как и у спортсменов, судьи набирают свои очки, нам выставляют оценки, мы попадаем все выше-выше, вплоть до Олимпийских игр. На основании этого рейтинга они и сделали свой выбор, в том числе в пользу меня. Всего было отобрано 16 человек с пяти континентов, от России я буду единственный.

Евгений Рахлин признан одним из лучших судей в мире Фото: Федерация дзюдо Санкт-Петербурга.

- Чувствуете большую ответственность?

- Да, конечно, это большое доверие, большая ответственность. Я буду представлять не только себя, а всю страну, всю коллегию судей России. Постараюсь не подвести. Сейчас нам разослали индивидуальные поздравления от президента Международной федерации дзюдо. Дата вылета в Токио еще неизвестна, надеемся, что Олимпиада, несмотря на вирус, состоится. В июле будет видно, как это все пройдет и в какой форме.

- Вы с самого детства начали заниматься дзюдо?

- Поскольку ты рождаешься в семье тренера по дзюдо, с этим видом спорта знакомишься с пеленок. Я заниматься начал в 10 лет, но до этого в несознательном возрасте и на сборы ездил, и на соревнования. Отец нас сам не заставлял никогда, не приводил на дзюдо. Это было добровольно. Со временем брат пришел к этому, я пришел к этому. Полюбил дзюдо, после того, как перестал бороться, решил стать судьей. Уже больше 20 лет сужу соревнования.

- Вы ориентируетесь в судействе на своего отца?

- Отец тоже имел опыт судейства в начале зарождения дзюдо в России, но дальше он выбрал исключительно путь тренера. Какие-то советы он давал минимальные, но больше жизненные: «Будь честным, будь справедливым», основное в этом.

Евгений Рахлин рассказал, как проходил отбор на Олимпиаду Фото: Федерация дзюдо Санкт-Петербурга.

- Вы наших спортсменов судить не будете?

- У судей нет права судить своих. Мы будем переживать, следить, но судить не имеем права. В этом плане проще, мы нейтральны всегда.

Что интересно, от Петербурга на Олимпиаду выдвинуто семеро дзюдоистов. Все они ученики второго сына Анатолия Рахлина Михаила. Известный спортсмен рассказал «КП», у кого из них какие шансы.

- Каждый спортсмен стремится к тому, чтобы стать олимпийским чемпионом. К этому они идут всю сознательную жизнь в спорте. Сегодня у нас 7 человек являются кандидатами на Олимпийские игры. Начнем с девочек: Настя Конкина (57 кг), она родилась в Самаре, но последние 8 лет мы сотрудничаем, помогаем ей и поддерживаем, - рассказал «КП» Михаил Рахлин. - Она была призеркой чемпионата Европы, многих международных турниров. У нее есть шансы отобраться на Олимпийские игры.

Михаил Рахлин - известный в мире тренер по дзюдо Фото: Федерация дзюдо Санкт-Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

В категории 70 килограммов от Петербурга на олимпийские путевки претендуют Алена Прокопенко и Мадина Таймазова.

- Мадина в последнее время сильно прибавляет. За последний год она стала серебряной призеркой первенства мира по юниорам, это добавляет очки в отборе, призеркой чемпионата Европа, призеркой крупного турнира «Мастерс», - поясняет Рахлин. - У нее очень хорошие шансы, чтобы быть отобранной и спешно выступить. Алена Прокопенко тоже находится рядом с Олимпйиским отбором.

Также от Петербурга попасть на соревнования могут два брата-близнеца Хасан и Хусен Халмурзаевы.

- Хасан выступает в категории 81 кг, он действующий олимпийский чемпион, чемпион Европы, призер чемпионата мира. Из всех спортсменов в России в его весе у него наилучший рейтинг, - уточняет тренер. – Хусен выступает в категории 90 килограммов. Он призер чемпионата Европы и многих международных соревнований. Я думаю, что еще доберет и будет в рейтинге.

Семеро подопечных Михаила Рахлина выбраны в качестве претендентов на участие в Олимпиаде Фото: Федерация дзюдо Санкт-Петербурга.

Также от Петербурга на Олимпиаду может поехать тяжеловес из Сестрорецка Антон Кривобоков и дзюдоист Арман Адамян.

- Впервые будут разыгрываться командные соревнования среди дзюдоистов и дзюдоисток, - делится Рахлин. – Поэтому у спортсмена есть шанс завоевать сразу две олимпийские медали.

Окончательный состав россиян будет определен в конце мая-начале июня.