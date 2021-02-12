Эксперты предрекли Петербургу эпидемию психических расстройств

Коронавирус разрушает психику петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Параллельно с эпидемией коронавируса в Санкт-Петербурге идет еще одна, невидимая: эпидемия психических расстройств. О том, как менялся эмоциональный фон горожан на протяжении последнего года, в пятницу, 12 февраля, рассказали ведущие ученые-эксперты на пресс-конференции ТАСС.

По словам руководителя отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтеревой Татьяны Караваевой, общая картина все это время постепенно ухудшалась: от легких расстройств по мере развития эпидемии люди переходили к тяжелым.

Эпидемия еще не кончилась, поэтому надеяться на передышку не стоит. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Поначалу у людей преобладали тревожные расстройства, связанные с реакцией на ситуации, ощущение неопределенности, непонимания того, что происходит, и как это будет развиваться, - отмечает эксперт. – Постепенно, по мере того, как ситуация «растягивалась», началась своего рода вторая волна – присоединение большого количества депрессивных расстройств. Наконец, в какой-то момент мы стали фиксировать рост ипохондрических расстройств – когда человек начинает усиленно прислушиваться к своему организму, самостоятельно находить у себя какие-то нарушения и приписывать их влиянию коронавирусной инфекции.

В последние полгода к основному потоку пациентов начали добавляться те, кто уже переболел коронавирусом. У них специалисты все чаще находят признаки астено-депрессивного синдрома: болезненную слабость, апатию, тяжелое истощение моральных и физических сил. И, наконец, совсем свежая тенденция, развившаяся буквально месяц-полтора назад: неуверенность и тревожность, связанные с грядущее массовой вакцинацией.

Проблем с психикой добавляет как сама эпидемия, так и информационный шум вокруг нее. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Как показывает наш опыт, многие люди еще не готовы ответить для себя, что такое вообще вакцинация и стоит ли им с ней связываться, - констатирует Татьяна Караваева. – Это не шутки: неуверенность в отношении вакцинации Всемирное общество здравоохранения отмечает во всех странах и даже вносит в десятку основных угроз общественному здоровью.

И это еще не все. Так, заведующий Городским психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко отмечает, что коронавирус повлиял еще и на душевное здоровье целых семей. Особенно на первых этапах, когда в городе царил полный локдаун, а большинство людей находилось на вынужденной самоизоляции – буквально круглые сутки, с утра и до утра, бок о бок со своими родственниками и детьми.

- Очень сильно возросло напряжение в парах, - объясняет Демьяненко. – Причем эта тенденция никуда не делась и даже более того – отчасти усугубилась, потому что к ней добавился финансовый вопрос. Доходы у людей упали, и на фоне этого выросло количество расстройств, депрессий и срывов.

Ничего хорошего от ситуации в будущем врачи не ждут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одним словом, так или иначе от эпидемии коронавируса пострадали и продолжают страдать если и не все, то многие. Кто-то переболел сам, столкнулся с госпитализацией или смертью друзей и близких и теперь не может восстановиться. Так, 30 % попавших в интенсивную терапию, по словам экспертов, сталкивались в итоге с ПТСР – посттравматическим стрессовым расстройством, становились агрессивными, страдали от бессонницы, повышенной бдительности, нарушения внимания и суицидальных мыслей. Кто-то избежал заражения, но заработал тяжелое расстройство на фоне постоянной тревоги о собственном будущем. И прогноз специалисты пока что дают неблагоприятный – причем как для отдельных людей, так и для человеческого общества в целом.

- Сейчас в психоневрологические стационары стали все чаще попадать люди, которые в иных условиях – скажем, во время первой волны – еще удержались бы, - отмечает Демьяненко. – А сейчас возможности организма и психики у них исчерпаны, нагрузку второй волны они уже выдержать не могут.

Совет у специалистов один – в условиях длящейся эпидемии любые тревожные звоночки со стороны психики нужно обязательно принимать во внимание и не стесняться обращаться за помощью к врачу.

Напомним, 5 марта 2021 года исполнится ровно год с тех пор, как в Санкт-Петербург пришел коронавирус SARS-CoV-2. За это время новой инфекцией заразилось в общей сложности