Предприниматели стали чаще пользоваться пластиковыми картами. Фото: freepik.com.

«Пластик» давно стал привычным средством платежа для каждого из нас, а сейчас этот вид оплаты освоил и бизнес. Об этом говорят аналитики Сбербанка. Так, в 2020 году на Северо-Западе было выпущено более 77 тысяч бизнес-карт Сбербанка. Общее число пользователей в сегменте малого бизнеса составило 82 тысячи предпринимателей. При этом количество карт в крупном и среднем бизнесе за год увеличилось на 42% и приближается к 7 тысячам. Всего же в Северо-Западном Федеральном округе общее число действующих бизнес-карт Сбербанка на начало года составило более 130 тысяч.

Одной из самых востребованных опций стал перевод с карты на карту, который доступен держателям с 2020 года. Транзакции можно совершать как между юридическими, так и между физическими лицами.

- Мы давно привыкли пользоваться пластиком как физлица – сегодня такой же инструмент используют и предприниматели. Функционал бизнес-карт постоянно развивается. Если раньше это был только платёжный инструмент, то сегодня это ключ ко множеству услуг для бизнеса, бонусам в размере 0,5% от покупок по карте и акциям партнёров. Это прогрессивный и выгодный помощник, - говорит председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

СПРАВКА

Бизнес-карта - это банковская карта, которая привязывается к расчётному счету юридического лица. С её помощью можно оплачивать покупки в интернете, рассчитываться с контрагентами, оплачивать представительские, хозяйственные и другие расходы компании. Ещё одним важным преимуществом является круглосуточный доступ к средствам на расчётном счёте компании.

Кроме обычной дебетовой, клиент может оформить премиальную бизнес-карту, кредитную бизнес-карту с увеличенным периодом рассрочки у партнеров, цифровую бизнес-карту, которую можно открыть в приложении за считанные минуты, а также бизнес-карту для деловых поездок.