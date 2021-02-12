Смольный хочет выкупить яхт-клуб на Петровской косе и сделать там спортивный кластер

Смольный хочет выкупить яхт-клуб на Петровской косе у Ленинградской федерации профсоюзов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга хотят выкупить яхт-клуб на Петровский косе, чтобы развивать эту территорию и сделать из нее спортивно-рекреационный кластер. Обращение с таким предложением направил председатель комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь к председателю Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) Владимиру Дербину. Документ опубликован на странице Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба профсоюзов в соцсети.

Сейчас яхт-клуб находится в бессрочном пользовании у ЛФП. Однако, как отмечается в документе, выделение средств на модернизацию и благоустройство территории маловероятно из-за непростой экономической ситуации, в том числе и из-за пандемии. Именно поэтому старейшим яхт-клубом решили заняться в Смольном.

– С учетом социальной значимости и уникальности Петровской косы комитет по физической культуре и спорту заинтересован в дальнейшем развитии данной территории, совершенствовании материальной базы и поддержки организаций спортивной направленности, осуществляющих свою деятельность на земельном участке, – говорится в обращении.

Яхт-клуб на Петровской косе может стать спортивно-рекреационным кластером. Фото: Олег ЗОЛОТО

В планах города – выполнить благоустройство, отремонтировать постройки на территории, обустроить велодорожки, спортивные площадки и организовать рекреационную зону общественного пользования. И, судя по всему, положить конец «войне» частных и бюджетных организаций на этой территории, которая длилась не один год. Так, например, общий язык не могли найти яхт-клуб и детская парусная школа. Комитет по физкультуре предлагает также разместить тяжелые понтоны для швартовки спортивных яхт. А еще – приспособить часть сооружений под Центр парусных и водомоторных видов спорта, а также для межвузовского студенческого яхтенного клуба.

– По специфике своего местоположения данная территория представляет собой уникальное место для швартовки гостевых яхт, прибывающих Санкт-Петербург (как российских, так и иностранных), судов участников спортивных регат и путешественников. При этом, на территории возможна полноценная организация тренировочного процесса по парусному и водно-моторному спорта как для профессионалов, так и для спортсменов-любителей, а также организация городской рекреационные зоны, – отмечается в обращении.

В Смольном обещают, что в любом случае Петровская коса останется полностью открытой для всех категорий спортсменов, а все существующие там организации смогут продолжить свою работу. По предварительной оценке, покупка объектов может обойтись городу от 250 до 310 миллионов рублей.

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