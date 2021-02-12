«Выполнял частный заказ»: Как 51-летний плотник полгода выносил из Зоологического института черепа редких зверей

Черепа на 3 500 000 рублей украли из зоологического института РАН в Санкт-Петербурге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Громкая история с похищением 50 черепов редких животных из лаборатории Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге продолжает обрастать подробностями. Друзья 51-летнего мужчины, которого уличили в краже ценных экспонатов, не верят в его вину, а эксперты указывают на то, что «преступная группа» могла действовать по чьей-то наводке. Детали – в материале «КП-Санкт-Петербург».

СБЫВАЛ ШКОЛЬНИКУ

О необычном и довольно зловещем происшествии стало известно в минувший четверг, 11 февраля. Как сообщала «Комсомолка», в полицию обратился один из научных сотрудников музея – именно он во время переучета заметил, что кто-то нагло вынес из лаборатории редкие кости: черепа орангутангов, дымчатого леопарда, двупалых и трехпалых ленивцев, бамбукового медведя, золотой кошки и даже один человеческий череп. Версии случившегося предлагались самые разные: некоторые из опрошенных журналистами «КП» людей, знакомых с ситуацией, кулуарно намекали даже на ритуальный характер кражи – уж больно странно выглядел «костяной набор».

Однако все оказалось куда прозаичнее: уже на следующей день по подозрению в краже задержали 51-летнего мужчину, работавшего плотником в Зоологическом институте. По версии следствия, он понемногу выносил черепа на протяжении почти полугода и сбывал их… 16-летнему парню – ученику одной из петербургских общеобразовательных школ. А тот, в свою очередь, толкал ценные останки «налево». Школьник пока что проходит по делу как свидетель, а вот плотнику за кражу в особо крупном размере грозит до пяти лет тюрьмы. Правда, у экспертов, а также друзей обвиняемого, что называется, есть вопросики.

По версии следствия, 51-летний мужчина почти полгода выносил из зоологической лаборатории редкие черепа. Фото: СОЦСЕТИ

КРАЖИ НЕ ЗАМЕЧАЛИ ПОЛГОДА Как сообщил «Комсомолке» информированный источник, мужчина работает плотником в институте довольно долго – по меньшей мере несколько лет. Как и все остальные сотрудники, он имел удостоверение, которое сдавал при входе и получал ключ-карту. А потому его перемещения из мастерской в лабораторию № 102, где располагается лаборатория млекопитающих, ни у кого не вызывали подозрений - тем более что деревянным стеллажам время от времени требовался осмотр и ремонт. Что же касается «растянутости» преступления во времени – по данным следствия, черепа выносились на протяжении почти полугода – то она очень легко объясняется объемами хранения. В лаборатории их порядка 150 000 штук, каждая единица, будь то череп или чучело, упакована в отдельный контейнер, который может не вскрываться очень долго. Собственно, пропажи не хватились бы, если бы в институте не затеяли ревизию предметов и ценностей – она-то и вскрыла недосчет.

Родственники самого школьника, которому плотник якобы перепродавал черепа, на вопросы «Комсомолки» не ответили. Отказался общаться и сын 51-летнего мужчины. А вот его близкая подруга Анастасия (имя изменено – прим.ред.) заявила, что пойти на такое преступление подозреваемый не мог.

- Я знаю его почти 30 лет, - поделилась Анастасия с «Комсомолкой». – Он хороший и добрый человек. Вырастил сына, живет скромно, без роскоши. В последний раз мы общались две недели назад. Никаких странностей я не заметила: он не хвалился деньгами, не рассказывал о каких-то дорогих покупках, все было как обычно. И об этом подростке он никогда не упоминал. Очень странно выглядит вся эта история.

Странности замечают и эксперты. Так, руководитель мастерской по таксидермии Сергей Беспалов в беседе с журналистом «КП» отметил, что в схеме со плотником и школьником наверняка есть какое-то третье, пока не известное звено.

По словам экспертов, черепа могли понадобиться частному коллекционеру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Черный рынок костей, органов и частей тел животных существует и он, судя по всему, ничуть не меньший по объемам, чем белый, - отмечает эксперт. – Если говорить о черепах, то это достаточно узкая сфера, ей интересуются не тысячи и, возможно, даже не сотни человек. Так что для того, чтобы что-то украсть, нужно сначала четко понимать, что именно и сколько. На мой взгляд, тут явно был заказ какой-то третьей стороны, которую эта связка – плотник и школьник – исполняла. СЕРЫЙ КООРДИНАТОР

В пользу этой версии, отмечает Беспалов, говорит и то, что черный рынок костей – равно как, впрочем, и черный рынок живых экзотических животных – вещь крайне закрытая. И вероятность того, что 16-летний парень или 51-летний мужчина стали на нем полноценными дилерами, крайне низка.

- Скорее всего, у них был контакт с каким-то частным коллекционером, - констатирует эксперт. – Который их уже координировал. В России он находился или за рубежом – сказать трудно. Ценители черепов есть и там и там.

На данный момент из 50 украденных черепов полиция нашла 28 – остальные, судя по всему, успели уйти неизвестному коллекционеру. Пока что все найденные черепа хранятся в полиции в качестве вещественных доказательств – они будут возвращены институту после суда. Между тем в самом институте организовали внутреннее расследование и еще одну ревизию – надеемся, больше ничего интересного о своих запасниках и коллекциях сотрудники не узнают.