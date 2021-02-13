Петербургские волонтеры спасают жизнь одноглазому псу, которому пробили череп топором

Изверг пробил череп топором псу в Петербурге. Фото: vk.com/animal_rights_spb

Неизвестный изверг ударил топором бездомного пса в Санкт-Петербурге. На экстренный вызов шокированного очевидца отреагировали добровольцы из отряда «Легион». Когда волонтеры прибыли на место, то ужаснулись жестокости живодера – на голове собаки сочилась огромная рана. Более того, у несчастного пса вытек правый глаз…

- Серьезная травма глаза, рассечен лоб. Срочно необходим куратор! Собаку зовут Серый. Пса бросили хозяева, уехали. И сегодня какой-то плохой человек рубанул его топором, - поначалу сообщили в группе «СК «Легион» во «Вконтакте».

Волонтеры боятся, что пес уже никогда не сможет доверять людям, но сейчас он ведет себя спокойно. Фото: vk.com/animal_rights_spb

По предварительной информации от спасателей пса, рана не только глубокая, но и длинная – рассечение от 6 до 10 сантиметров. Бедное животное забилось под хозпостройкой. Волонтерам удалось вытащить собаку наружу, а потом посадить в багажник авто и отвезти в клинику. Ночью Серого будут тщательного обследовать, а потом начинать лечить. Точный диагноз пока неизвестен. Тем временем псу нашли куратора и приют, который потом возьмет бедолагу под опеку. Заявлять в полицию волонтеры пока не хотят - не верят в правосудие.

К слову, ранее в Петербурге приговорили к исправительным работам петербуржца, который зверски избил собаку молотком, а затем выбросил ее умирать в мусорный контейнер.

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