Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 февраля 2021 года: Сокращение числа коек и прогноз начала третьей волны инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 13 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро субботы, 13 февраля 2021 года. За минувший день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1134 человек. Число больных COVID-19 при этом выросло на 17% за неделю, а количество госпитализаций немного уменьшилось – на 8%.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 350 874 человек. Умерли от инфекции 10 356 горожан (+58 за сутки), а выздоровели 263 483 (+3446), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Число коек для пациентов с коронавирусом сократили до 10,6 тысячи. Все дело в том, что некоторые стационары возвращаются к плановой работе из-за улучшения эпидситуации. Тем более, в городе все равно есть большой запас мест для зараженных – свыше 40%. К слову, Северная столица будет принимать на реабилитацию после коронавируса жителей других городов.

Молекулярный биолог, доктор наук и сотрудник РАН Георгий Базыкин поделился с «Комсомолкой» размышлениями, когда в Санкт-Петербурге, теоретически, вернут ограничения. По словам эксперта, третья волна инфекции начнется к лету и принесет с собой новые штаммы вируса. В таком случае не исключены запреты вроде обязательной самоизоляции. Кроме этого ученые предрекли Северной столице еще одну эпидемию – психических расстройств, поскольку новая инфекция сильно повлияла на эмоциональный фон горожан.

Добавим, если вы не заметили, то с пятницы, 12 февраля, в Петербурге сняли значительную часть ограничений по коронавирусу. Например, в городе заработали фуд-корты и фуд-плейсы, а в кинотеатры и стадионы теперь пускают еще больше посетителей.

Что касается Ленобласти, то там за прошлый день инфекцией заразились 202 человек (33 210 с начала пандемии), выздоровел 246 (всего 30 133), а умерли еще 11 пациентов (487 всего).