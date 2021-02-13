Что происходит в «Зените»: последние новости на 13 февраля 2021 года

"КП" узнала обо всем, что происходит в "Зените" на 13 февраля 2021 года. Фото: ФК "Зенит"

«Комсомолка» продолжает следить «Зенитом», который готовится к возобновлению чемпионата и Кубка России сезона 2020/2021. Сине-бело-голубые на мажорной ноте закончили второй тренировочный сбор в Дубае – разгромной победой над сборной Узбекистана со счетом 4:0. Мячами отметились молодые футболисты: Станислав Крапухин, Даниил Шамкин, а также дубль на свой счет записал Андрей Мостовой. В итоге «Зенит» выиграл все товарищеские игры на двух сборах.

- Мы смотрим на интенсивность матчей, на наши положительные и отрицательные моменты, и работаем так же, как и любая команда. Результаты матчей значения не имеют, - подчеркнул Сергей Семак в итоговом интервью пресс-службе клуба.

Андрей Лунев, как и Артем Дзюба, набирают кондиции после выздоровления от коронавируса. Фото: ФК "Зенит"

Теперь зенитовцы возвращаются в Санкт-Петербург, где прочно обосновались морозы. По словам главного тренера, у команды нет манежа и надо исходить из тех возможностей, что есть, и не жаловаться. Тем более, первые два дня футболисты будут проходить медобследование.

Увы, но не все возвращаются в Северную столицу здоровыми. Малком, Азмун и Ерохин, основные атакующие единицы «Зенита», все еще восстанавливаются от повреждений, полученных в столкновениях в товарищеских играх. О сроках выздоровления пока не сообщается.

Молодежь "Зенита" проявила себя хорошо, сейчас тренерский штаб решает, кого оставить с основной командой после сборов. Фото: ФК "Зенит"

- Также нельзя забывать о болезнях, которые помешали другим нашим игрокам готовиться на 100% (например, коронавирус у Лунева и Дзюбы – Прим.ред.). Ситуация достаточно сложная, и все вместе выливается в ту картину, которую мы видим, - немного расстроен Семак.

Добавим, что «Зенит» уже 20 февраля сразится с тульским «Арсеналом» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдет в Петербурге, начало в 17:00.