Как прошла «Лыжня России 2021» в Санкт-Петербурге: Любовь, досадные падения и милые карапузы

"КП" узнала, как прошла "Лыжня России 2021" в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» рассказывает, как прошла «Лыжня России 2021» в Санкт-Петербурге. В прошлом году из-за аномально теплой зимы горожане почти не видели снега, как и популярного соревнования. Так что в этот раз «изголодавшие» спортсмены активно заявлялись на старты в своих районах. В итоге участие в гонках приняли больше 20 тысяч человек.

Трасса могла преподнести сюрпризы, иногда не справлялись даже опытные гонщики, набравшие приличную скорость. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наш фотокорреспондент побывал на главном городском старте – на базе спортшколы олимпийского резерва в поселке Парголово.

На соревнованиях был и стар и млад! Фото: Артем КИЛЬКИН

- Много семей, много малышей. Некоторые лыжники пришли даже с собаками, но, понятно, не участвуют в основных дистанциях. Люди соскучились по снегу, это точно. Да и не так морозно сегодня, - рассказывает с места журналист «КП».

Для многих гонка стала прекрасным времяпрепровождением с семьей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Участники новой «Лыжни России» бегали на двух дистанциях – длиной в 5 и 10 километров. Для детсадовцев организовали отдельный забег протяженностью в 200 метров. Малыши торопились, падали, забавно передвигали ножками, но стремительно шли вперед с улыбкой на лице. А рядом их поддерживали многочисленные родные.

Соревновательный дух чувствовался даже у пенсионеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отдельно бежали и профессиональные спортсмены, с которыми трудно посостязаться обычным любителям лыж. Среди звезд наш фотокорреспондент заметил двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева.

Погода благоволила гонке, днем потеплело до минус 9 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Примечательно, что на лыжи встали не только юные петербуржцы, но и пожилые. И некоторые из пенсионеров еще могли дать фору молодым!

И собакам в радость лыжи! Фото: Артем КИЛЬКИН

- Эти состязания – воплощение принципа «главное – не победа, а участие», - отметил на открытии гонок губернатор Северной столицы. - В городе отличные условия для зимних видов спорта. За последний год мы открыли два новых крытых катка. Как и в прошлые годы, организовали электрички «Лыжные стрелы».

От гонки малышей умилились все из присутствующих. Фото: Артем КИЛЬКИН

По наблюдениям нашего журналиста, лыжники действительно вышли не соревноваться, а получать удовольствие от активного отдыха. Но случались и досадные падения у тех, кто стремился непременно войти в призеры, тратя все силы.

СПРАВКА:

«Лыжня России» - это всероссийская и самая массовая лыжная гонка. Она проходит ежегодно с 1982 года и является самым масштабным зимним спортивным мероприятием в мире по числу участников и географическому охвату.