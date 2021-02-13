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Как прошла «Лыжня России 2021» в Санкт-Петербурге: Любовь, досадные падения и милые карапузы

«КП» рассказывает, как прошла «Лыжня России 2021» в Санкт-Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"КП" узнала, как прошла "Лыжня России 2021" в Санкт-Петербурге.

"КП" узнала, как прошла "Лыжня России 2021" в Санкт-Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» рассказывает, как прошла «Лыжня России 2021» в Санкт-Петербурге. В прошлом году из-за аномально теплой зимы горожане почти не видели снега, как и популярного соревнования. Так что в этот раз «изголодавшие» спортсмены активно заявлялись на старты в своих районах. В итоге участие в гонках приняли больше 20 тысяч человек.

Трасса могла преподнести сюрпризы, иногда не справлялись даже опытные гонщики, набравшие приличную скорость.

Трасса могла преподнести сюрпризы, иногда не справлялись даже опытные гонщики, набравшие приличную скорость.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Наш фотокорреспондент побывал на главном городском старте – на базе спортшколы олимпийского резерва в поселке Парголово.

На соревнованиях был и стар и млад!

На соревнованиях был и стар и млад!

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Много семей, много малышей. Некоторые лыжники пришли даже с собаками, но, понятно, не участвуют в основных дистанциях. Люди соскучились по снегу, это точно. Да и не так морозно сегодня, - рассказывает с места журналист «КП».

Для многих гонка стала прекрасным времяпрепровождением с семьей.

Для многих гонка стала прекрасным времяпрепровождением с семьей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Участники новой «Лыжни России» бегали на двух дистанциях – длиной в 5 и 10 километров. Для детсадовцев организовали отдельный забег протяженностью в 200 метров. Малыши торопились, падали, забавно передвигали ножками, но стремительно шли вперед с улыбкой на лице. А рядом их поддерживали многочисленные родные.

Соревновательный дух чувствовался даже у пенсионеров.

Соревновательный дух чувствовался даже у пенсионеров.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Отдельно бежали и профессиональные спортсмены, с которыми трудно посостязаться обычным любителям лыж. Среди звезд наш фотокорреспондент заметил двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева.

Погода благоволила гонке, днем потеплело до минус 9 градусов.

Погода благоволила гонке, днем потеплело до минус 9 градусов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Примечательно, что на лыжи встали не только юные петербуржцы, но и пожилые. И некоторые из пенсионеров еще могли дать фору молодым!

И собакам в радость лыжи!

И собакам в радость лыжи!

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Эти состязания – воплощение принципа «главное – не победа, а участие», - отметил на открытии гонок губернатор Северной столицы. - В городе отличные условия для зимних видов спорта. За последний год мы открыли два новых крытых катка. Как и в прошлые годы, организовали электрички «Лыжные стрелы».

От гонки малышей умилились все из присутствующих.

От гонки малышей умилились все из присутствующих.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По наблюдениям нашего журналиста, лыжники действительно вышли не соревноваться, а получать удовольствие от активного отдыха. Но случались и досадные падения у тех, кто стремился непременно войти в призеры, тратя все силы.

СПРАВКА:

«Лыжня России» - это всероссийская и самая массовая лыжная гонка. Она проходит ежегодно с 1982 года и является самым масштабным зимним спортивным мероприятием в мире по числу участников и географическому охвату.