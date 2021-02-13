Семь кроликов погибли в загоревшемся контейнере во дворе дома на Петроградке

На Петроградской стороне Петербурга задохнулись кролики при пожаре в контейнере, где их держали. Фото: Владислав Самусенко / facebook.com/groups/pdiaspora

Кроличья ферма сгорела в одном из дворов на Зверинской улице в Санкт-Петербурге. Местный житель снял на видео спасательную операцию и опубликовал ее в сообществе «Петроградская диаспора» в Facebook. Оказалось, что кролики жили в закрытом контейнере. В февральские морозы хозяева включили им обогреватель. К сожалению, он-то и дал сбой, повлекший за собой пожар. В дыме погибли семь кроликов. Еще одного удалось спасти.

- Я вызвал пожарных, приехали они быстро, в течение 10 минут. Я на улице дежурил, показал ребятам дорогу и снял весь процесс. Они меня спрашивали про владельцев, я на месте пытался выяснить, но не смог, - рассказал «Комсомолке» автор видео Владислав.

К счастью, один малыш выжил, его быстро начали отогревать. Фото: Владислав Самусенко / facebook.com/groups/pdiaspora

В комментариях к жуткой новости местные жители задались вопросом, легально ли существовала в контейнере ферма. Хозяев, к слову, нашли, но сведений о них немного. О судьбе выжившего кролика пока тоже мало что известно.

- Пожарные не особо разговорчивые ребята. Сказали только, сколько погибло, что причиной стал обогреватель и попросили скинуть им видео, чтобы товарищам показывать. Выжившего укутали в одеяло, очень ласково с ним обходились, переживали, что замерзнет. У меня вообще было ощущение, что они оставят себе, - добавляет Владислав.