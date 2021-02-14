55 человек умерли от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге

За сутки в Петербурге выявили еще 1099 случаев заражения «ковидом». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Свежую статистику пандемии опубликовал федеральный оперативный штаб. На утро воскресенья, 14 февраля 2021 года, Санкт-Петербург традиционно занял второе место после Москвы и по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, и по количеству выздоровевших.

За сутки в городе на Неве выявили еще 1099 случаев заражения «ковидом» (353 103 всего с начала пандемии). За то же время выписали 1545 человек (267 706 всего). Но погибших тоже, к сожалению, стало больше – на 55 человек (10 463 всего).

В Ленинградской области суточный срез следующий: 190 заболевших (33 593 всего), 97 выздоровевших (30 357 всего) и пять умерших (502 всего).

В целом в России, по последним данным, коронавирусом заразились 4 071 883 человека. С инфекцией уже справился 3 593 101 россиянин. Еще 80 126 человек побороть вирус не смогли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

19 450 петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

А гуманитарную помощь в связи с пандемией получили уже 167 516 человек (подробности)