Когда «бриллиантовым» супругам Татьяне и Анатолию Волковым сказали, что журналисты просятся к ним в гости, ответ был мгновенный: «Ждем завтра утром!». И это казалось удивительным – многие пожилые пары боятся ковида и не пускают домой незнакомых людей. Но эти ребята гостям только рады. Дверь нам открыла миниатюрная, нарядная женщина с аккуратной прической и макияжем.«МЫ ТУТ ЗДОРОВЫЕ!»- Да чего вы разуваетесь?! Ой, Толик, неси тапочки! - засуетилась она. Из комнаты не спеша появился Толик. Анатолий Алексеевич. Дедушка с добрыми глазами и в модном свитере с волком.- Привет. А чего вы в масках? Мы тут здоровые! – сказал он, улыбаясь нам, «упакованным» в средства индивидуальной защиты. Анатолию Алексеевичу 90 лет. Его жена – Татьяна Алексеевна – на пять лет моложе. Супруги все время о чем-то хихикают и то и дело подтрунивают друг над другом. И это несмотря на то, что у пары бриллиантовый семейный стаж – Волковы живут вместе 61 год.- Проходите в комнату! – звонким голосом позвала нас хозяйка. – Я тут вам альбом приготовила. У меня целый мешок с этими снимками. Вот, видите, какая я красивая! Худенькая тогда еще. С модной, между прочим, прической.С фотографии на нас смотрела очаровательная девушка с огромной копной волос, собранной на затылке. На снимке ей немного за 20. По ее живым, выразительным глазам даже не скажешь, что она отчетливо помнит, как в военные годы пряталась от бомбежек.- Мы тогда в Могилевской области жили. Отца перед войной еще забрали на фронт, он без вести пропал, - делится Татьяна Алексеевна. – А мать смогла пятерых детей вырастить. Я очень хорошо помню, как мы убегали от бомбежек, прятались. Всю трясло от ужаса. Очень страшное время было.Анатолий Алексеевич тоже застал войну ребенком. В те тяжелые годы он работал в колхозе. А когда все закончилось, поступил в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) в Ленинграде и отучился на слесаря.- Я на одном производстве 55 лет отработал. Монтажником-высотником был, как в песне, - улыбается пенсионер. – Мы, кстати, телебашни по всему Союзу строили. К нашей, ленинградской, я руку не приложил, но все это по нашей системе делалось.СВАДЬБА НА ВЕСЬ КОРИДОРТатьяна Алексеевна к тому времени тоже переехала в Ленинград, где закончила ФЗО. Стала маляром, а потом устроилась работать на производство. Как и многие из ее подруг и коллег, Татьяна Алексеевна жила в общежитии и каждое утро в одно и то же время садилась на один и тот же автобус и ехала трудиться. Тогда она и предположить не могла, что этот транспорт станет для нее экспрессом в счастливую семейную жизнь. Все случилось, как в сказке – с первого взгляда и навсегда.- Оказалось, что на работу мы ездили в одном автобусе. Там же и познакомились, - рассказывает женщина. – Еду я однажды, никого не трогаю, и вдруг гляжу – сидит симпатичный, рыжий парень с пышной шевелюрой. Руки у него такие сбитые. Мой глаз и остановился.- А я тоже сразу на нее внимание обратил, - подхватывает Анатолий Алексеевич. – Маленькая такая, курносенькая. Понравилась. Я сначала несколько дней просто на нее смотрел, а потом стал выслеживать. И оказалось, что у нас общежития по соседству! Ну а потом я набрался храбрости и познакомился.Это судьбоносное знакомство случилось в августе 1959-го, а уже в октябре пара сыграла свадьбу.- А чего тянуть? – рассуждает Анатолий Алексеевич. – Она покладистая, готовит вкусно, особенно драники. Что еще мужчине надо? Вот я и сказал, мол, давай жениться.Торжества по тем временам у Волковых выдались знатные. Без ресторанов и тамады, конечно, зато душевно и с советским колоритом.- Мы свадьбу играли у моей сестры в общежитии, - вспоминает Татьяна Алексеевна. – Там был такой длинный-длинный коридор. Мой земляк, помню, нам на гармошке играл. Так весь коридор и праздновал.«ЛЮБЛЮ ЕГО РУКИ»А уже через год на свет появился первенец. Занималась ребенком в основном Татьяна Алексеевна, так как ее супруг, чтобы прокормить семью, все время ездил по командировкам. Тяжело, говорит, было, но справиться помог боевой характер. А потом и второй сын родился. Как признаются супруги, сейчас даже не верится, что их детям – 60 и 48 лет. Внуки тоже есть, а вот с правнуками пока засада – отсутствуют. Но Волковы не сдаются – ждут.- Не знаю, что они тянут, может, не соображают в этом деле, - смеется Татьяна Алексеевна. – Мы вон и детей вырастили, и работали всю жизнь, и успевали даже гулять и в кино ходить.Любовь у нас уже другая, конечно. Я сейчас и цыкнуть на него могу! Совсем слушаться перестал. Но что главное в нем люблю – это его руки. У него очень хорошие, добрые руки. Всегда все сам делал, даже дом на даче построил.На этих словах Татьяна Алексеевна взяла мужа за руку и аккуратно погладила его ладонь.- И все-таки он сделал мне в жизни самый дорогой подарок - вон как осчастливил. Двоих сыновей сообразил! Это его заслуга, я б сама не справилась. Неплохой ведь он парень, да? – шутливо продолжает женщина.«ЕЩЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПРОТЯНЕМ»На самый, пожалуй, главный вопрос – как умудрились спустя столько лет сохранить брак? – «бриллиантовые» супруги отвечают до невозможности просто:- Терпение и уважение. Нужно иметь выдержку и не делать из мелочей скандалы, - говорит Татьяна Алексеевна. – Я не знаю, чего молодежь расходится, случись что. Я всех призываю не расходиться.Что же касается невероятной бодрости духа Волковых, то здесь секрет кроется в их любви к движению. Каждое лето супруги трудятся на даче, сами ведут хозяйство. Более того, Анатолий Алексеевич при любой возможности катается по центру Петербурга на велосипеде и каждый день ходит гулять в Таврический сад. Супруга всегда его сопровождает, правда, без велосипеда. Шутит, за всю свою жизнь так и не научилась кататься.- Мы таким макаром еще 60 лет протянем! – смеются Волковы. – Ведь мирно же живем. А это главное.