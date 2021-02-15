Буланова влюбилась в соседа по даче, а Пьеха - в девочку из интерната: знаменитости рассказали о первой любви

Знаменитости тоже страдали и переживали много лет назад из первой любви. Фото: СОЦСЕТИ.

Первая любовь остается в памяти на всю жизнь. И неважно, взаимной она была или нет. Одни встретили ее, когда еще пешком под стол ходили, другие – в школе, в университете… Отечественные звезды не исключение. В День Святого Валентина знаменитости поделились с «Комсомолкой» своими первыми амурными историями.

Михаил Боярский: «Уходил из дома к ней»

Российский актер и певец Михаил Боярский перещеголял всех. Свою первую любовь он встретил, когда еще не ходил в школу.

А это 9-летний Миша Боярский с мамой. Фото: СОЦСЕТИ.

- В 5 лет влюбился в свою соседку. Помню, как собирал все свои игрушки и собирался уходить из дома к ней. Но она почему-то предпочтение отдавала своей подруге, - рассмеялся Боярский. - Конечно, эта детская влюбленность ни к чему не привила. С соседкой общение не продолжили. Виделись однажды, когда у меня был юбилей – 50-летие. Я выступал тогда в театре и мне решили сделать сюрприз: привели ее ко мне за кулисы. Но я ее не узнал.

Татьяна Буланова: «Каждое лето поводили время на даче»

Певица Татьяна Буланова признается, что была достаточно влюбчивым подростком. И первые чувства ее «накрыли» в 13-14 лет.

- Парень был со мной одного возраста. Мы практически каждое лето проводили время на даче: наши дома находили по соседству. Я не подавала никаких знаков внимания и молча страдала. Не помню, сколько это длилось: год, а может и два. Он, видимо, ничего не понимал, но и первый никаких знаков внимания не оказывал, - откровенно рассказала Буланова. – Надеюсь, что он так и не догадался о моих чувствах. Мы не общаемся, но изредка видимся. Дачи ведь остались.

В 1992 году Буланова вышла замуж за звукорежиссера Николая Тагрина. В этом браке у нее родился сын Александр. Фото: СОЦСЕТИ.

Стас Пьеха: «Я очень долго страдал»

Свою первую любовь певец Стас Пьеха встретил, когда жил в детском доме, который опекала Эдита Пьеха.

- Мне было тогда где-то 8-10 лет. А девушка была старше меня. Ей тогда уже исполнилось 14-ть. Как проявлял свои чувства? В силу того, что был молодой и неопытный, всяческий старался быть вместе. Просил, чтобы директор дала мне ее сопровождающей. Так мы, например, вместе ходили на горку. Такие были ухаживания, - вспомнил артист.

По словам Стаса, девушка серьезно его не воспринимала и относилась больше как к другу.

- У нее были ухажеры постарше. Я понимал, что конкуренции не выдерживаю. Поэтому я страдал, мне было очень больно. Причем это все длилось не один год. Пока я в школе не нашел себе подруг-ровесниц, - признался он.

Уже в детстве Стас Пьеха был настоящим красавцем. Здесь ему 12 лет... Фото: СОЦСЕТИ.

Одно время, будучи взрослыми и самостоятельными, они общались в социальных сетях. Но это было достаточно давно. Сейчас Пьеха не знает, как и что происходит в жизни его первой возлюбленной. Кроме того, что у нее есть семья и дети.

Нина Усатова: «Узнал о моих чувствах на выпускном вечере»

Народная артистка России, звезда советского кинематографа Нина Усатова, наиболее известная по фильмам «Холодное лето пятьдесят третьего», «Мусульманин», «Барак», с улыбкой вспоминает свои первые чувства.

- Влюбленность пришла в школе. Он был моим одноклассником. Конечно же, он об этом не знал. Тогда было такое время, что свои чувства все скрывали. Мы были чуточку другие, чем сейчас. Для нас это была такая сердечная тайна. Возможно, только с подругой поделишься, и то, с закадычной. Только проверяешь, нравишься ты ему или нет, а чтобы болтать – такого не было. К любви отношения были трепетные, - призналась актриса. - Думаю, что он узнал о моих чувствах к нему на выпускном вечере. Но потом все разъехались, и жизнь у каждого сложилась по-своему. Без понятия, где он, как и что с ним.

Одноклассник Нины Усатовой явно не догадывался, что она станет знаменитой артисткой. Фото: СОЦСЕТИ.

Николай Валуев: «Мне было двадцать»

Экс-боксер и депутат Госдумы Николай Валуев впервые влюбился уже в достаточно зрелом возрасте.

- Мне было 20 или 21, уже точно не помню. Взаимно это было или нет? Бог его знает (смеется). Как правило, первая любовь не очень взаимная. Мы встречались, все это было, но прошло. Связь с девушкой не поддерживаем. У меня совершенно нет никаких черных воспоминаний, но не вижу смысла об этом рассказывать, - сказал Валуев.