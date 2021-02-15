Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 февраля 2021 года: 5549 привитых, двое сбежавших

Всего в город поступило 281 542 комплекта вакцины, из них пока не израсходовали 116 944. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 15 февраля 2021 года. Город на Неве продолжает занимать вторую строчку рейтинга регионов России по суточному числу выявленных заражений и по количеству выздоровевших, уступая Москве.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в Северной столице выявили еще 1099 случаев заражения «ковидом» (353 103 всего с начала пандемии). При этом за тот же срок выписали 1545 человек (267 706 всего). Однако погибших тоже, увы, стало больше – на 55 человек (10 463 всего).

– На сегодня в Петербурге развернуто 10 650 коек, из них свободны 4 842 (45,5 процента), – сообщают в Межведомственном городском координационном совета.

В целом заметен тренд на снижение по всем показателям. Единственное, что растет, – число привитых: за сутки привили 5549 человек, в том числе 753 человека – вторично. Всего в город поступило 281 542 комплекта вакцины, из них пока не израсходовали 116 944.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

Как сообщают в Смольном, за последние сутки на коронавирус обследовали 19 450 жителей города. За последние четыре месяца гуманитарные продуктовые наборы получили уже 167 516 пожилых, одиноких и малообеспеченных многодетных.

В соседнем регионе – Ленинградской области – суточный срез таков: 190 заболевших (33 593 с начала пандемии), 97 выздоровевших (30 357 с начала пандемии), пять умерших (502 с начала пандемии).

А вот какая картина сейчас наблюдается в целом по стране: за почти год коронавирусом заразились 4 071 883 россиянина, выздоровел 3 593 101, а погибли 80 126 человек.

Не все зараженные держат себя в руках и соблюдают дисциплину. Особенно если больные вирусом – дети. Так, сразу две девочки-подростка 14-15 лет с «ковидом» сбежали из Детской больницы №5 имени Филатова. Обе покинули палату через окно из-за того, им не давали курить в инфекционном боксе.