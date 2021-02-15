\\"Комсомолка\\" подвела итоги минувшего дня и собрала все последние новости на 15 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградкой области. Самым громким событием стала загадочная смерть 10-летней девочки, тело которой нашли на детской площадке.Школьница росла в обычной семье, хорошо училась. Девочка вышла из дома в 4:30 часов утра 14 февраля в домашней одежде, даже не накинув куртку. Спустя пару часов ее тело было найдено в Колпино. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.Незаконная акция с фонариками \\"Любовь сильнее страха\\" прошла спокойно в Петербурге. Вместо митинга, протестующие вышли во дворы своего дома и зажгли фонарики. Некоторые формировали из своих тел сердца, кто-то выкладывал на снегу свечи. Предыдущая акция в поддержку жертв политических репрессий, организованная феминистками, также прошла без вмешательства людей в форме.Также минувшая ночь в Ленобласти оказалась очень холодной. Синоптики обещали до минус 30 градусов и их прогноз почти сбылся - в области зафиксировано понижение до минус 29,5 градусов. Однако сейчас морозы на время уйдут.Фигуристка Елизавета Туктамышева выстрелила из пушки Петропавловской крепости в честь первого чемпионата мира по фигурному катанию на коньках, который прошел в Петербурге, на катке Юсуповского сада, в январе 1896 года.